Unionistas, a bordar el arranque de Liga en Lezama

Viernes, 17 de septiembre de 2021

Los charros buscarán batir al Bilbao Athletic para firmar más puntos que ayuden a lograr la salvación lo antes posible

Unionistas querrá bordar el arranque de Liga en Lezama (viernes, 19:00 horas). Los charros buscarán batir al Bilbao Athletic para firmar más puntos que ayuden a lograr la salvación lo antes posible con el objetivo de afianzarse en la categoría y vivir un año tranquilo para sus intereses.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Edu Cortina y Jorge Mier no viajaron al norte de España por lesión, por lo que centrocampista y el lateral diestro se quedaron en Salamanca para recuperarse. Mientras, Manu Sánchez sí que estuvo en una lista en la que también se metió Óscar Cruz, del filial.

Por otro lado, el cuadro vasco cuenta con jugadores de renombre como Artola o Serrano e intentará sumar los tres puntos en casa después de un inicio el que firmaron un 4 de 9. Además, Íñigo Muñoz volverá a la que fue su casa para vivir un choque muy bonito en su carrera profesional.