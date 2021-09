Docentes, padres y el alumnado exigen enfermeras escolares para garantizar la seguridad en las aulas

Docentes, padres y el alumnado exigen contar con enfermeras escolares en todos los centros para garantizar la seguridad en las aulas y con ello la continuidad lectiva, según se ha puesto de manifiesto durante el seminario web 'Segundo curso con pandemia en las aulas: experiencia previa, retos y objetivos', organizado por el Consejo General de Enfermería y el Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS).

"Sigue siendo esencial contar con enfermeras escolares en los centros, enfermeras que sean capaces de detectar un posible caso de contagio y activar el protocolo con conocimiento", ha expresado la vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández. Además, ha añadido que estas mismas enfermeras pueden además coordinarse con los centros de Atención Primaria para organizar la vacunación de los alumnos dentro de las aulas y hacer un registro y seguimiento de la inmunización "que puede ser muy útil para el control de la pandemia".

Según se ha puesto de manifiesto durante el seminario, el hecho de que la mayoría de los centros educativos no cuenten con enfermeras escolares obliga a los profesores a asumir funciones para las que no están preparados. Más allá de la Covid-19, entre los alumnos hay muchos que padecen una enfermedad crónica (diabetes, asma, entre otras) y precisan de la administración de tratamientos durante el horario lectivo, un hecho al que se suma el día a día con caídas, picaduras y otro tipo de accidentes habituales.

Como ha explicado la enfermera escolar Paz Gatell Maza, del CEIP San Pío X de Majadahonda, "en aquellos centros donde hay enfermeras escolares, hemos sido las que lógicamente hemos asumido el rol de coordinadoras Covid, pero en aquellos donde no cuentan con nosotras lo ha hecho un miembro de la dirección del colegio y eso les ha generado no solo una carga de trabajo añadida sino muchas dudas sobre cómo actuar".

Así, ha reivindicado la labor "esencial" de las enfermeras escolares en el control de la pandemia en los centros educativos en los que se encuentran, porque saben cuándo un caso puede ser o no Covid y cómo actuar, poniendo en marcha el protocolo. "Eso hace que las clases no se vean interrumpidas con las idas y venidas de los profesores, por ejemplo. Nosotras acudimos a la clase, recogemos al alumno que se encuentra mal y evaluamos la situación. Ante un determinado malestar, un profesor no puede discernir entre una sospecha de Covid, un resfriado o algo que le ha sentado mal al alumno", ha explicado Gatell.