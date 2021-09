Jueves, 16 de septiembre de 2021

La Sala de la Palabra del Teatro Liceo acogerá este viernes, a las 20.00 horas, la presentación del libro “Madre Patria”, escrito por Marcelo Gullo Omodeo. Un libro que demuestra que la leyenda negra fue la obra más genial del marketing político británico y que revela cómo la leyenda negra de la conquista española de América ha tenido consecuencias hasta hoy

En este libro, el autor demuestra que la leyenda negra fue la obra más genial del marketing político británico. Que, de manera inconcebible, los españoles se han creído la historia de España e Hispanoamérica que escribieron sus enemigos tradicionales y se avergüenzan de un pasado del que deberían sentirse orgullosos. Que Hernán Cortés no fue el conquistador de México, sino el libertador de cientos de pueblos indígenas que estaban sometidos al imperialismo más feroz que ha conocido la historia de la humanidad: el de los aztecas. Que no fueron Pizarro y el puñado de españoles que lo acompañaban los que pusieron fin al imperialismo totalitario de los incas, sino los indios huancas, los chachapoyas y los huaylas. Que las masas indígenas en Colombia, Ecuador y Perú se mantuvieron fieles a la Corona española hasta el final. Que los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín no quisieron romper de forma absoluta los vínculos que unían a América con España, sino que buscaron con todas sus fuerzas la creación de un gran imperio constitucional hispanocriollo con capital en Madrid. O que la responsabilidad de la disolución del Imperio español la tuvo Fernando VII, que prefirió estar preso en Europa y no libre en América.

Concluye el autor señalando que nada separa a España de América, ni a América de España, salvo la mentira y la falsificación de la historia, y que el futuro de ambas depende de que sean capaces de desterrar para siempre el mito de la leyenda negra de la conquista española de América.

El autor: Marcelo Gullo

Marcelo Gullo es doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador; Magister en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra; graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid.

Ha publicado numerosos libros en Argentina, Brasil y Europa, entre ellos: Madre Patria. Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán, Relaciones Internacionales: Una teoría crítica desde la periferia sudamericana, Insubordinación y Desarrollo. Las claves del éxito y el fracaso de las naciones, La insubordinación fundante. Breve historia de la construcción del poder de las naciones.