¿Tiene lactosa la leche sin lactosa?

Jueves, 16 de septiembre de 2021

La lactosa no es más que un azúcar de la leche que nuestro organismo descompone en el intestino delgado. El resultado de esa digestión son otros dos azúcares simples, la galactosa y la glucosa, que son absorbidos directamente por el organismo en el mismo intestino delgado

Lo bueno de internet es que es fácil obtener información acerca de cualquier tema de nuestro interés.

Y lo malo es que, si no somos precavidos, podemos dar por ciertas algunas informaciones publicadas en fuentes de credibilidad dudosa o cuyo autor, con la mejor de las intenciones, carece de la formación necesaria.

Sin ir más lejos, este fenómeno está ocurriendo cuando se habla de los productos sin lactosa: los fabricantes anuncian sus leches y derivados sin lactosa, pero algunos internautas dicen que esa afirmación es, directamente, un fraude al consumidor y que esos derivados sí contienen lactosa.

La pregunta de examen para este caso concreto es: ¿quién tiene razón? Pero esta cuestión no puede contestarse sin primero definir la lactosa.

¿Qué es la lactosa?

Tal y como suena: la lactosa no es más que un azúcar de la leche que nuestro organismo descompone en el intestino delgado. El resultado de esa digestión son otros dos azúcares simples, la galactosa y la glucosa, que son absorbidos directamente por el organismo en el mismo intestino delgado.

Para digerir la lactosa es necesaria una enzima denominada lactasa. Pero los intolerantes a la lactosa no producen esta enzima o lo hacen en cantidades insuficientes.

Lo que ocurre entonces, es que la lactosa pasa al intestino grueso en su estado inicial y es aprovechada por microorganismos bacterianos que se nutren de ella. El resultado de este proceso digestivo anómalo son los conocidos síntomas del trastorno denominado intolerancia a la lactosa.

Los productos sin lactosa se elaboran añadiendo lactasa a la leche con lactosa

El ingenio humano no tiene límites y las empresas alimentarias buscan a los mejores talentos para desarrollar productos cada vez más seguros y adecuados para todos los tipos de consumidores.

Y a alguno de estos talentos se le ocurrió, probablemente en un día de inspiración, añadir la enzima lactasa, en las adecuadas proporciones, a la leche con lactosa.

El resultado es que la lactasa hace su trabajo, igual que en nuestro intestino delgado, descomponiendo la lactosa en sacarosa y en glucosa.

La denominación leche sin lactosa responde al interés de los fabricantes en facilitar al consumidor una información clara y que no induzca a errores. La realidad es que la lactosa original de esos productos no existe porque ha sido transformada ya en glucosa y galactosa.

Puede afirmarse que la lactosa ha sido previamente digerida, por lo que la persona intolerante no tiene nada que temer al ingerir esos productos.

¿Puedo tomar derivados lácteos sin lactosa con total tranquilidad?

Recuerda que esos productos ya no contienen lactosa, sino solo galactosa y glucosa. Por tanto, tu organismo no asimilará lactosa sin descomponer y no sufrirás ningún síntoma.

De hecho, son legión los intolerantes a lactosa que ya consumen lácteos, como los productos de Kaiku Sin Lactosa, sin padecer ningún problema digestivo posterior.

Y no solo eso, sino que la mayoría de ellos refiere evidentes mejoras en la función intestinal respecto a la etapa en que no consumían ningún tipo de producto lácteo.

Este efecto beneficioso adicional es provocado por la acción de los probióticos que contienen los quesos, los yogures y el kéfir bebible natural sin lactosa.