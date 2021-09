La Junta obliga a usar mascarilla en los partidos de las categorías inferiores de fútbol y fútbol sala en Salamanca

Jueves, 16 de septiembre de 2021

La Federación de Castilla y León de Fútbol dio a conocer en la jornada del miércoles el ‘Protocolo Covid’ para la temporada deportiva 2021/2022, que según explica el propio organismo, no había sido publicado hasta el momento por haber estado manteniendo reuniones con la Junta con el objetivo principal de que la mascarilla no fuese obligatoria en las categorías inferiores, al igual que ya no lo es en las de ámbito nacional y en las de ámbito regional que permiten acceder de forma directa o con fases de ascenso a competiciones de ámbito estatal. Sin embargo, las negociaciones no han llegado a buen puerto (“hasta ahora nuestra demanda no ha tenido favorable acogida”, según señala la Federación), y por lo tanto la mascarilla será obligatoria en la nueva temporada en la fútbol base, sala y la Provincial en Salamanca.

Respecto a otras medidas, en los banquillos podrá haber un máximo de 6 personas, uno de ellos el entrenador, debiendo situarse los jugadores que no quepan en el mismo en una gradería posterior al banquillo con distancia obligatoria de seguridad, o en un banquillo anexo seguido. Los vestuarios sí podrán usarse, mientras que en lo relativo al aforo, en recintos sin entradas numeradas y/o sin preasignación de asientos, será de un máximo del 75%, con un máximo de 500 personas en lugares cerrados y 1.000 personas al aire libre.