El curso arranca con novedades en infraestructuras en el IES Tierra y en enseñanzas en el IES Fray Diego

Miércoles, 15 de septiembre de 2021

Con algunas incertidumbres hasta el último momento pese al largo verano (el martes por la mañana el IES Fray Diego aún no sabía si le concedían un tercer grupo de uno de los niveles de la ESO), este miércoles han vuelto a clase los alumnos de la ESO y Bachillerato de los IES Tierra de Ciudad Rodrigo y Fray Diego Tadeo -sus alumnos de FP empezarán en semanas venideras-, y del Seminario Diocesano San Cayetano; y los alumnos de la ESO del Colegio Misioneras de la Providencia-Santa Teresa (en estos dos últimos centros ya empezaron las clases de sus grupos de Primaria el pasado viernes).

Como es habitual, la atención en esta jornada se ha concentrado, por su volumen de alumnos y profesores, en los dos IES, que tuvieron a lo largo de la mañana una bienvenida escalonada, con actos de presentación incluidos, a los alumnos de los diferentes niveles, excepto en el caso de los alumnos de 1º de la ESO del IES Fray Diego Tadeo, que acudieron directamente a sus aulas ya que ellos ya tuvieron una jornada de acogida el pasado lunes.

En lo que respecta a ese nivel de 1º de la ESO, ambos centros educativos cuentan con tres grupos, una tónica que en el IES Tierra de Ciudad Rodrigo se da en todos los niveles, salvo en 3º y 4º de la ESO donde hay menos alumnado. Asimismo, también es relevante que en este curso 2021/2022 han salido todas las enseñanzas de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos en los dos IES mirobrigenses (en algún año anterior falló alguna del IES Tierra por falta de alumnos).

Entre esas enseñanzas está el nuevo ciclo de FP Básica del IES Fray Diego Tadeo, en Informática y Telecomunicaciones, que es la principal novedad que tiene de salida este curso este centro educativo, aunque esperan tener otra próximamente, si resultan entre los beneficiarios del Programa de Renaturalización y adaptación al cambio climático de patios escolares de la Junta de Castilla y León. Este IES ha presentado un ambicioso proyecto que le daría una revolucionaria nueva vida al campo de fútbol de tierra que hay en el recinto, que está a día de hoy en desuso, resaltando la directora, Pepi Martín Choya, que en este proyecto (que abarcaría 2 cursos académicos) “están todos los departamentos implicados”.

Sobre ese proyecto no quiere avanzar por el momento demasiados detalles el IES Fray Diego, ya que hasta el día 20 está abierto el plazo de presentación de propuestas al Programa de la Junta. Asimismo, el IES Tierra de Ciudad Rodrigo tampoco quiere dar a conocer por ahora los proyectos que tiene previstos, por si finalmente no salen adelante, porque no hay que olvidar que el curso vuelve a estar marcado de salida por la pandemia del coronavirus, aunque el director del IES Tierra, José Andrés Cruz, espera que “sea un año normal, sin adaptarnos a tantas cosas”.

En el IES Tierra de Ciudad Rodrigo las principales novedades están en el apartado de infraestructuras. Por un lado, como se ha podido ver durante el verano (momento en el que fueron tomadas las imágenes), se ha acometido la 2ª fase (de un total de 3) de la sustitución de la cubierta del centro educativo. Por otro lado, al IES le concedieron la creación de un ‘Aula de emprendimiento’ destinada a los ciclos formativos que se está terminando de montar. Según indica José Andrés Cruz, será el “primer intento de aula polivalente, con varios espacios, en el instituto”.

Por último, gracias a la Dirección Provincial de Educación, al Ministerio de Educación y a fondos del propio centro, se han renovado buena parte de los equipos informáticos, apostando por los portátiles, de tal modo que “ya disponemos de un parque adecuado de portátiles”, y no es necesario acudir a las aulas específicas de informática cuando sea preciso impartir ciertos contenidos.

Las últimas novedades que traen los dos IES mirobrigenses están en sus equipos directivos, que sufren pequeños cambios. Por un lado, en el IES Tierra, Maribel Herrero cede a Rubén Ortega el testigo de la Jefatura de Estudios Adjunta para Formación Profesional; mientras que en el IES Fray Diego Tadeo, Ramiro García Río entra en el equipo ante la baja por maternidad de Nuria Jorge Rodríguez (quién ejercía como Jefa de Estudios, cargo que asume Jorge Rodríguez Martín, que era hasta ahora el Jefe de Estudios Adjunto, que es el puesto en el que entra Ramiro García).

Desde el IES Tierra de Ciudad Rodrigo explican que este año tienen una plantilla bastante estable de profesores, con 60 docentes, de los cuales sólo 4 no están a jornada completa, según resalta José Andrés Cruz. Mientras tanto, en el IES Fray Diego, aún le faltaban en la víspera de iniciarse del curso algunos docentes, lo que unido a que como decíamos al principio no sabían si iba a salir un grupo más de la ESO, hacía que todavía no hubieran podido diseñar los horarios definitivos para este curso. En todo caso, este IES mantendrá el horario que estrenó el curso pasado, con 2 recreos, después de comprobar que “a nivel organizativo y pedagógico es más eficaz” que el antiguo, que constaba de un solo recreo en mitad de la mañana.