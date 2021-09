El Patio del DA2 acogerá este viernes la final del II Concurso Municipal de Bandas 

Miércoles, 15 de septiembre de 2021

Este viernes, 17 de septiembre, se celebra la final del II Concurso Municipal de Bandas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, con la actuación de los grupos finalistas: Asela, Rockin’ Hellfire y Bicho Pal Monte.

El grupo salmantino Godaiva también quedó finalista, pero renunció a participar en la final por estar preparando su concierto de X Aniversario que será este sábado en el Teatro Liceo y en el que contarán con la participación de la Banda Municipal de Música.

La final dará comienzo a las ocho de la tarde, en el Patio del DA2, con la actuación de Bicho pal Monte. A las 20’45 horas será el concierto de Rockin’ Hellfire y a las nueve y media de la noche actuará Asela. Cada concierto tendrá una duración de media hora.

Tras las actuaciones el jurado deliberará y se dará a conocer el nombre de la banda ganadora que obtendrá la grabación, mezcla y mastering de un disco completo en Arcane Planet Studios; un local de ensayo gratuito durante un año en uno de los locales de Arcane Planet Studios; y un concierto de promoción del disco en 2022. Además, fichará por la discográfica Rock Estatal durante un año, que incluye la edición de un disco estuche digipack y su distribución física y digital en todas las plataformas digitales en todo el mundo, creación del perfil del artista en Spotify + Apple Music, la presentación del lanzamiento a playlists Spotify, campaña de publicidad en YouTube y optimización de las redes sociales del artista.

La banda que quede en segundo lugar, obtendrá la grabación, mezcla y mastering de un disco completo en Arcane Planet Studios, en lugar de los cinco temas que podían grabar en la edición anterior. Y la que quede en tercera posición obtendrá la grabación, mezcla y mastering de un E.P en Arcane Planet Studios integrado por cinco temas a elegir por parte de la banda, en lugar de uno que podía grabar en la primera edición de este concurso.

El público asistente también será un miembro más del jurado y podrá emitir su voto al finalizar las actuaciones de las tres bandas. Las entradas para asistir tienen un precio de 1 euro y se pueden comprar en la web www.ciudaddecultura.org y en la taquilla del Teatro Liceo.

Las bandas finalistas

BICHO PAL MONTE surge en el año 2016 con un estilo que se podría catalogar dentro del punk-rock; temas rápidos, muy elaborados y con mucha carga social en sus letras, con algunas pinceladas de ska e incluso metal. Actualmente el grupo defiende sobre los escenarios nacionales su último trabajo, titulado “Autoengaño suicida” el cual vio la luz en junio de 2019. Entre sus temas se pueden encontrar colaboraciones con artistas de la talla de Txema Benitez (DoXa), Kata Kamikazes (Carroña / Kamikazes), Eduardo Beaumont “El Piñas” (Marea) o Anibal (Limando). Además, el disco contiene un tema especial grabado con varios compañeros de la escena local salmantina. El disco está formado por 11 temas como 11 disparos en la frente.

ROCKIN´HELLFIRE es una banda salmantina de rockabilly formada por Zlatko Tudja, Luis Prieto, Dani del Amo (Sr. Jabalí) y Mariano. Desde 2011 llevan pisando los escenarios de toda España y parte de Europa en países como Francia, Alemania, Italia, Suecia e Inglaterra. Además de ofrecer su potente directo, han acompañado en los escenarios como banda de apoyo a leyendas del rockabilly como Graham Fenton (Matchbox) y Cliff Edmonds (The Avengers), como también compartiendo cartel con los artistas más importantes de este género. Musical en diversos festivales nacionales e internacionales. En 2016 lanzaron su primer trabajo discográfico titulado "Follow us to the fiery depths of hell", en 2017 presentaron su segundo trabajo discográfico, un EP grabado junto a Cliff Edmonds a la voz, titulado “I love my job”.

ASELA nace en 2019 del reencuentro de quienes hace años ya habían compartido grupo y escenarios aquí, en Salamanca. “Queremos que se conozcan las historias del Viejo Infeliz, de la Niña Valiente y de Adrián. Queremos contarle a todo el mundo lo que sentimos por nuestra querida Salamanca, que nos ha visto crecer y nos ha visto bailar a tantos y tantas veces. Queremos muchas cosas y todas se consiguen de la misma manera: tocando y cantando para todos vosotros las ocurrencias que hemos ido plasmando en papel estos dos últimos años. ¡Nos vemos por los escenarios!”, explican los miembros de esta banda que ha obtenido el primer puesto en la votación del jurado.