Cómo evitar que tu perro o gato engorde: los expertos de Arquivet nos dan las claves

Martes, 14 de septiembre de 2021

El número de mascotas no para de aumentar en la ciudad. Cada vez son más las familias que quieren vivir rodeadas de un ser vivo que les sea fiel y los acompañe a cualquier sitio. Pero según un estudio, hemos podido comprobar que el verdadero problema es que muchas personas no saben cómo cuidar a sus mascotas correctamente. Eso provoca una sobrealimentación que hace que los animales se vuelvan obesos.

Para poner fin al problema, nos hemos puesto en contacto con los expertos Arquivet, los cuales nos han dado una serie de recomendaciones a la hora de alimentar a las mascotas. Como nos indican, darles de comer todo lo que quieren no es cuidarlos bien. Cuidarlos bien es ofrecerles la alimentación recomendada para que puedan disfrutar de una buena salud.

1- Cantidad ajustada de comida

Desde Arquivet, tienda de productos para mascotas nos informan que los perros como los gatos pueden comer más comida de lo recomendable sin problemas. Como ellos no son conscientes de la sobrealimentación, nosotros como dueños de las mascotas tenemos que tomar medidas.

Siempre tenemos que saber cuál es la dosis diaria de comida que les tenemos que ofrecer y no sobrepasarla. Para saber cuánta comida hay que ofrecerles hay que tener en cuenta su tamaño, raza, edad, hábitos diarios… Cuanto más nos ajustemos a la dosis diaria de alimentación, mejor salud podrá disfrutar. Si tienes dudas, siempre tienes la opción de consultar al veterinario que lleva a la mascota. Nadie como él a la hora de indicar la dosis exacta de comida que le debes proporcionar. Y sobre todo, hay que aportarles comida de calidad que garantice que la alimentación es la adecuada.

2- No le des las sobras

Muchas personas ofrecen a sus mascotas la dosis diaria de alimentación y posteriormente en modo de prueba algunas sobras de comida humana. Es un error muy común que puede provocar que el perro o el gato ganen peso con demasiada facilidad.

Como nos indican, no se le debe dar comida humana a los animales porque añadirá calorías que se irán quedando almacenadas en el cuerpo de la mascota. Recuerda, darle ese tipo de comida no es sinónimo de más o menos cariño al animal, sino de no cuidarlo correctamente. Si tienes acostumbrada a tu mascota con ese tipo de comida, vete retirándosela poco a poco para que su salud mejore con rapidez.

3- Controla el peso de la mascota

Cada cierto tiempo tendrás que pesar a tu mascota. La puedes pesar en la báscula de casa o cuando la lleves al veterinario. Así podrás darte cuenta de si realmente está dentro de su peso ideal o está por encima. En el caso de que esté por encima, lo más seguro es que el veterinario te indique que le des raciones inferiores de comida al día.

Es verdad que la mascota te pedirá que le des más de comer, pero tú tienes que aprender a ser fuerte y darle solo la dosis necesaria. No olvides que con esa dosis el animal tendrá más que suficiente, no le vas a matar de hambres.

4- Hacer ejercicio para quemar grasa

Como sucede con los seres humanos, una vida demasiado sedentaria y con mucha alimentación de por medio siempre se traduce en un aumento de peso rápido. Si realmente notas que tu mascota está engordando, no lo dudes y haz que haga ejercicio. Es más, no solo le vendrá bien al perro o al gato, también te vendrá muy bien a ti hacer ejercicio.

Hay que tener en cuenta que los animales están acostumbrados por naturaleza a hacer bastante ejercicio al cabo del día para encontrar pareja, comida… Cuando viven en casa, ese ejercicio se ve eliminado totalmente o parcialmente, lo que hace que no quemen tantas calorías. Por ese motivo, es fundamental que todos los días saquemos al perro a hacer sus necesidades y aprovechar para que se relacione con otros perros y sobre todo haga ejercicio. Cuando hace ejercicio, no solo consigue una salud más favorable, también se cansa y eso le permite descansar mucho mejor durante la noche. En cambio, un perro sedentario que apenas sale de casa es un animal que no se cansa. Eso le provoca sobrepeso y problemas a la hora de conciliar el sueño. Como nos informan los expertos, los animales siempre tienen que llegar a la noche cansados. Si no algo no se está haciendo bien.

En el caso de no poder sacar a la mascota a que haga ejercicio todos los días, los días de sedentarismo se recomienda reducir la ración de comida. El objetivo es que el animal no ingiera las calorías que luego no va a quemar. Una vez más volvemos a repetir que reducir las raciones de comida no siempre es fácil, pero hay que tener fuerza de voluntad. Y por supuesto, no dejarse llevar por las presiones y las caras que puedan poner las mascotas para recibir un poco más de comida.

Por otra parte, tanto para los perros como para los gatos, los juegos en casa también pueden ser una buena opción cuando no hay tiempo para salir al exterior. Lo importante es que la mascota haga actividades en las cuales se pueda distraer y sobre todo quemar calorías. Un animal que hace ejercicio es un animal que está sano y puede afrontar todo lo que se le ponga por delante sin problemas. Es decir, un animal que está gordo no es porque tenga una buena salud, sino todo lo contrario. Controla su alimentación y así podrá ser mucho más feliz.