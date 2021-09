Dos jornadas de Calderón sirven para superar toda la etapa de Egea en el Salamanca UDS

Martes, 14 de septiembre de 2021

Dos jornadas de Antonio Calderón sirvieron para superar toda la etapa de Sergio Egea en el Salamanca UDS. Así, el gaditano suma ya seis puntos, mientras que el argentino solo alcanzó tres en cinco jornadas, un hecho que provocó su despido del club después perder en Pasarón al solo batir al Coruxo.

Tras ello, Rafa Dueñas, director general de la entidad, cogió el testigo del ex del Real Oviedo hasta final del año 2o2o, luego el querido Lolo Escobar llegó al cargo. Ahora, el ex del Linense lleva un pleno de puntos en su segunda etapa en el bando del Helmántico y no pudo empezar el curso con mejor bien al vencer al Móstoles y el Leganés ‘B’.