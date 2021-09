Hoy era tarde de lío gordo...

Sábado, 11 de septiembre de 2021

Las ganas que teníamos de ver el cartel de hoy no eran normales

Con los mimbres que había hoy en La Glorieta: un tacazo de corrida de Montalvo, y Ferrera, Urdiales y Emilio de Justo anunciados, en el ambiente se palpaba aquello que decimos los aficionados... "hoy es tarde de lío gordo".

Las ganas que teníamos de ver el cartel de hoy no eran normales. Será también porque "Montalvo", como cariñosamente llamamos a Juan Ignacio Pérez Tabernero, es de nuestros favoritos... ¡Qué pena que no hayan salido del todo bien las cosas! Aunque es cierto que Emilio de Justo defendió su lote y algo nos llevamos, no llegó a la altura de la expectación que había despertado este sábado de feria... ¡Que bien se notaba en los tendidos!

La gente lució sus mejores galas y se pudieron ver caras conocidas como la de Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid y gran aficionado, que con a su familia vino a disfrutar de la tarde. Junto a los suyos se pudo ver a Cucho Valverde, hermano del matador de toros local Javier Valverde, o a Rosa y Alberto, ganaderos de Toros de Oribe, que también van cada tarde bien acompañados.

Más familias ganaderas del panorama salmantino como la de Majeroni, que desde su abono no pierden detalle. Y muchos más aficionados conocidos y anónimos que cada tarde visten de color los tendidos de la plaza y de quienes da debida cuenta mi compañero Pablo…

FOTOS: PABLO ANGULAR