El Ciudad Rodrigo tampoco da con la tecla en su visita al Atlético Bembibre

Sábado, 11 de septiembre de 2021

Un año y siete meses después de su última visita a esa provincia (no viajaban hasta allí desde el sábado 15 de febrero de 2020, ya que la temporada pasada el tradicional grupo B de la Regional de Aficionados se subdividió en dos, y no la tuvieron que pisar), el Ciudad Rodrigo CF viajó en la tarde del sábado hasta tierras leonesas para disputar su primer partido como visitante de su nueva estancia en 3ª RFEF, que no ha empezado con buen pie, ya que tras la derrota en casa del pasado domingo ante el Palencia, en este encuentro cosecharon otra, y bastante más clara.

En este caso el verdugo de los mirobrigenses fue el Atlético Bembibre, que ya de partida no traía buenos recuerdos al Ciudad Rodrigo CF, ya que fue el equipo ante el que perdieron por 7-0 en la anterior estancia en 3ª División tras una convulsa semana por los problemas económicos que sufría el Club que deparó que tuviesen que viajar a ese partido en coches particulares.

Aquella derrota llegó en una época donde la provincia de León era territorio maldito para los mirobrigenses, una situación que curiosamente se había revertido en los últimos tiempos: antes de la derrota de este sábado, el Ciudad Rodrigo no caía en esas tierras desde hace casi dos años y medio, desde el lejano sábado 25 de mayo de 2019, aunque bien es cierto que desde entonces sólo habían jugado tres encuentros (contándolos todos por victorias).

En la tarde sabatina, las cosas no empezaron mal para el Ciudad Rodrigo, ya que, siguiendo la tónica ofensiva del inicio del encuentro de la semana pasada ante el Palencia, los mirobrigenses tuvieron nada más empezar una ocasión, a la que siguió otra todavía más clara en el 6’ en forma de disparo al palo de Javi Moríñigo (y hubo otra más poco después de Alberto Martín).

Sin embargo, la tarde fue por otros derroteros, adelantándose en el marcador el Atlético Bembibre en el 22’ (el tanto fue obra del jugador que se acabó por convertir en un quebradero de cabeza, Roberto Puente, quién en este caso marcó con un fuerte disparo tras recibir una buena asistencia). Este gol, por cierto, llegó después de que cada equipo hubiera tenido que hacer una sustitución por lesión. En el caso de los mirobrigenses, fue Manu Blanco el que tuvo que abandonar el campo entrando en su lugar Dani Caño.

Cuando el partido se estaba encaminando al descanso, en el 41’, cayó el 2-0, anotado de nuevo por Roberto Puente como culminación de una acción a la contra. En lo que quedaba de primer tiempo hubo tiempo incluso para un susto más, al estrellar el Atlético Bembibre en el larguero un remate de cabeza. Lamentablemente, el 3-0 tardó poco en llegar, cuando apenas se llevaban cinco minutos del segundo período, en una acción resuelta en un 1vs1 de nuevo por Roberto Puente, quién de esta forma alcanzó el hat-trick.

El panorama no pintaba nada bien, pero el Ciudad Rodrigo se dio un balón de oxígeno en el 55’ en forma de gol de Alberto Martín, el primer tanto de la nueva etapa de los mirobrigenses en 3ª. Sin embargo, el sueño de la remontada no se pudo llevar a cabo, acabando el Atlético Bembibre por cerrar el partido en el 85’, con un fuerte disparo cruzado de Diego Santín tras recibir un balón desde atrás del portero, Ivanildo. La siguiente cita para el Ciudad Rodrigo será el domingo 19, cuando tendrán el primer derby de la temporada recibiendo en el Francisco Mateos al Salamanca CF UDS B, que tampoco ha empezado bien: 1 punto en 2 partidos.