Mª Paz Martín: “No debemos olvidar que, además de educar, debemos formar en valores, actitudes y aptitudes”

Domingo, 12 de septiembre de 2021

La directora del Colegio Santa Isabel de Alba de Tormes cumple este curso académico su décimo año en la dirección del centro con el reto de seguir educando a los alumnos

Mª Paz Martín es la directora del Colegio Santa Isabel de Alba de Tormes desde hace una década. En sus clases ha visto pasar a cientos de alumnos, a los que ha educado y ha intentado formar en valores y actitudes humanas. Ante el comienzo del nuevo curso escolar, repasa para Alba de Tormes al Día las incertidumbres del nuevo curso, la filosofía de su centro o la nuevas formar de educar a los alumnos.

Pregunta: ¿Cómo va a ser el nuevo curso escolar en el Colegio Santa Isabel?

Respuesta: Cada curso que empieza se nos convierte en un camino ilusionante, un sendero para la novedad y la creatividad. Seguir creciendo en la misión que tenemos encomendada. El claustro de profesores y toda la comunidad esperamos seguir mejorando en el proceso de educación y formación de nuestros alumnos. Seguimos manteniendo nuestra línea de actuación y tratamos de progresar de forma conjunta, siempre contando con el apoyo de las familias.

P: ¿Esperan que la normalidad regrese totalmente a las aulas este nuevo año educativo?

R: Tampoco este año tendremos el curso al que estamos acostumbrados, pero la experiencia del pasado, y sobre todo el buen trabajo realizado, nos permiten afrontarlo con serenidad y determinada determinación que diría nuestra Santa Teresa de Jesús. Pienso que este nuevo curso será mucho más que mascarillas, grupos burbuja, gel, distancia de seguridad, etc. Nuestro colegio estará centrado en una misión que nos supera, pero que no nos vemos superados, que nos empuja, pero que no nos limita.

P: ¿Hace cuánto tiempo que está a cargo de la dirección?

R: Desde el curso 2011/12.

P: ¿Qué es lo más complicado de desempeñar la labor de directora del centro educativo?

R: Ser directora supone un reto ya no solo profesional, sino también laboral. Se pretende unir todas las piezas de un puzle de manera que consigamos formar un único elemento que reme unido. Entre las clases, la parte administrativa, la atención a las familias e instituciones, etc. estoy segura de que alguna vez se me habrá escapado algo, pero siempre de manera involuntaria. Cada curso es diferente, al igual que cada alumno, por lo que debemos prestar atención de manera individualizada para que cada porción se una al resto y formemos este gran equipo. No sabría decirte qué es lo más difícil, pero sí que supone un reto personal para que todo funcione junto al resto del profesorado y comunidad educativa.



P: ¿Cómo define la filosofía del centro educativo que dirige?

R: Como bien sabes, este es un colegio franciscano y como tal, intentamos transmitir y empapar toda la vida escolar de valores franciscanos como el trabajo, el esfuerzo, la acogida, la confianza, la sencillez, la familiaridad (siempre hemos defendido que el espíritu del Colegio Santa Isabel se defina como el de una gran familia) y sobre todo la cercanía. Valores, que creemos que tanto las familias como los alumnos perciben en su día a día.

P: ¿Qué retos futuros se marca su institución?

R: Nuestro reto hoy y siempre es dar vida y darla en abundancia. También trabajar de manera clara y rotunda en el incremento de calidad de nuestra oferta educativa, que pasa por mejorar muchas cuestiones, pero sin duda el uso de las nuevas tecnologías en el aula a todos los niveles supone uno de los más próximos. La pandemia nos hizo recurrir al uso de plataformas, redes e internet, por lo que aprender a manejarlas y las posibilidades que ofrecen se encuentran dentro de nuestros planes a corto plazo. El pasado curso introdujimos el uso de ordenador en todas las asignaturas en secundaria, mejoramos la red e implantamos nuevas pantallas y ordenadores. Se pretende mejorar la formación informática a todos los niveles, que los alumnos sepan hacer uso de las TIC, siempre adaptándolo a cada etapa educativa.

P: ¿Cambiaría algún aspecto relativo a la educación que reciben hoy en día los alumnos?

R: No sé si es fruto de la evolución de la sociedad y del sistema en el que nos encontramos, pero todo gira en torno a la asimilación de contenidos curriculares. No debemos olvidar que estamos formando al futuro del mañana, a personas que serán adultas, y no solo porque estudien matemáticas o biología. No debemos perder de referencia que también les estamos educando, y esa educación en valores, actitudes y aptitudes se está dejando un poco de lado. Deberíamos ser capaces de aunar sendas partes, de manera que formemos a personas cultas e íntegras, que tengan las herramientas necesarias para afrontar la vida y vivirla de la mejor manera posible.