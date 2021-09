Solo apuntes entre bostezos

Viernes, 10 de septiembre de 2021

La tarde fue solo de apuntes, y entre estos, quedó la oreja de Antonio Grande al exigente primero, las ovaciones de consuelo a Diosleguarde y a Diego San Román que además también fallaron con los aceros y el encierro de la Ventana del Puerto que no cumplió expectativas

Unos minutos pasaban de las ocho y media cuando arrastraban el último novillo de La Ventana del Puerto y allí solo se escuchaban bostezos, suspiros y lamentaciones. No sé aún a estas horas de quién fue la culpa… pero no hubo quien remontara la segunda de abono. Entre bostezos la novillada quedó solo en apuntes porque el encierro de la familia Fraile fue desigual en presentación y comportamiento. Destacó entre todos el enclasado y bravo cuarto, pero no duró lo suficiente para que aquello rompiera de la mano de Grande. No se cumplieron las expectativas.

La tarde fue solo de apuntes, y entre estos, quedó la oreja de Antonio Grande al exigente primero, las ovaciones de consuelo a Diosleguarde y a Diego San Román porque además también fallaron los aceros, y entre apuntes, está también la sensación de una afición fría, desconectada por momentos con lo que en el ruedo estaba pasando, y desde los tendidos del 1 algunos comentábamos que parecía pasar desapercibido el valor seco de un mexicano que vino a Salamanca para exponer con el alma todo lo que lleva en los adentros.

Diego San Román decidió tomar el camino de la verdad para seguir por la senda de la entrega sin excusas. Apostó por el valor seco pese a que el lote con el que se topó no era nada fácil. Imponente en la exposición. Se vio a un novillero más que hecho para dar el paso al escalafón superior. Anda sobrado de valor y así lo gritó cuando lanceó a la verónica a su primero sin probaturas y pulseó después para torearlo con la muleta siempre muy puesta cuando el animal se quedaba corto, y sellar después un final de rodillas por bernadinas de mérito y franqueza incuestionable. Siguió en la senda de la apuesta en su segundo, y entre los apuntes, destacó el quite ceñidísimo con el capote a la espalda, vertical, citando por gaoneras desde los medios, en la boca de riego, luciendo al novillo que se arrancó con tranco. Inició con doblones, sometiéndole, poderoso, ganando terreno, presentando sus credenciales. Batalla de poder a poder, con mucha seriedad, pero el novillo se acabó enseguida y se frenaba al sentirse podido. Exposición y compromiso de San Román incuestionable en el conjunto.

Entre los apuntes, de Antonio Grande destacó la firmeza con la que se dobló en un bonito inicio al abreplaza en la faena de muleta, destacó cuando quiso marcarle los caminos al noble de La Ventana y logró cuajarle tres series seguidas por la diestra de trazo largo, destacó cuando le recetó bernardinas ajustadísimas finales pasándoselo muy cerca y cuando la estocada entera le dio la primera oreja; ante su segundo, entre los apuntes, destacó de Grande los estéticos lances a compás y a pies juntos en el saludo capotero porque este cuarto sí humillaba y tenía trasmisión. Inició de rodillas en redondo aprovechando esa buena embestida que tuvo un buen pitón izquierdo que le pidió faena por abajo y mucha suavidad, pero la faena pasó a ser intermitente en la que faltó ligazón y ritmo y pronto todo se vino abajo.

No pudo tampoco brillar un Manuel Diosleguarde que tiró de oficio y conocimiento para imponerse a la descompuesta embestida de su primero, y lo intentó por ambos pitones, muy firme por la izquierda, dando distancia al novillo para que se recomponga, para finalizar acortando distancias y clavando la zapatilla en busca de un triunfo basado en la exposición y en la entrega; su segundo fue otro rebrincado que impidió el lucimiento y faltó trasmisión arriba desde inicios, todo antes de que además los aceros además le jugaran una mala pasada y en eso se atascara. Silencio final para una tarde fría y carente de emoción.

FICHA DEL FESTEJO

Plaza de toros de La Glorieta, Salamanca. Segunda de abono. Novillada picada.

Novillos de La Ventana del Puerto.

Antonio Grande, oreja y ovación.

Diego San Román, ovación y ovación.

Manuel Diosleguarde, ovación y silencio tras aviso.