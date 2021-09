Manipulación

Hacer cambios o alteraciones interesadamente para conseguir un fin determinado (RAE)

Fabula

Había una vez un príncipe al que le gustaba observar y recapacitar sobre todo lo que veía. Y creía en todo, menos en las princesas, las islas y Dios. Su padre le había dicho que estas tres cosas no existían y él, como no había visto nunca princesas, islas, ni a Dios, creía a su padre. Pero un día, el infante decidió salir del reino. Sentía grandes deseos de conocer otros mundos. Y después de cabalgar durante tiempo, llegó hasta el mar. Y a lo lejos vio unos pedacitos de tierra que le parecieron islas, y en ellas, se movían con elegancia unas mujeres que lucían vestidos lujosos.

Al príncipe le entró curiosidad y quiso acercarse a la isla, comenzó a buscar algún pequeño barco que le levara hasta el peñón; un hombre se le acercó y le preguntó:

— ¿Qué busca?

—¡Oh! busco un bote, quiero acercarme a aquel lugar… –señalando con su mano el cayo.

— ¿A esa ínsula?

—¿Es una isla? Me deja sorprendido su respuesta … ¿existen las islas?

— ¡Claro que existen!

— Bien, bien, bien… ¿y como se llaman las mujeres que las habitan?

–— Princesas- respondió el hombre.

—¡Ya, ya, ya! Así que existen las princesas… solo falta que me digas que existe Dios.

—Claro que existe. Soy yo.- dijo el hombre de blanca barba y voz dulce

El Príncipe se quedó atónito, y decidió volver al castillo de su padre. Al llegar, le dijo enfadado:

— ¡Padre! ¡Me has mentido! ¡ dijiste que no había islas, princesas, ni Dios! ¡Y ahora sé que existen!

Su padre contestó con calma:

— ¿Y cómo sabes que existen?

— ¡Las he visto! ¡Y he conocido a Dios!

— Y ese Dios… ¿vestía de forma elegante y majestuosa?



—Sí.

— Te han engañado, hijo. Es un mago. Le conozco…

— ¿Un mago?

El príncipe, más enfadado, fue a buscar al mago.

— ¿Por qué me engañaste? Gracias a mi padre sé que eres un mago, me has hecho ver lo que tú has querido que vea… Ahora sí creo a mi padre.

— ¿Tu padre? ¿Ese que dice ser rey? ¡Él también es un mago!

El príncipe no supo qué decir. Regresó a casa de su padre y le preguntó:

—¿Es verdad que eres un mago?

— Sí, es verdad…

— ¡Me volviste a engañar! ¿Por qué me haces esto? Todo es mentira…

Entonces, el rey hizo aparecer a la muerte y ésta llamó al príncipe. Pero cuando el joven iba a ir hacia ella, le entró un escalofrío y dio marcha atrás. Recordó entonces las islas falsas pero hermosas y las princesas falsas pero bellas y dijo:

—Está bien, padre, puedo aceptar que seas un mago.

— Bien, hijo- contestó él- Tú también comienzas a serlo.

Reflexión

¿Existen los magos? sí, aquellos capaces de trastocar nuestra realidad hasta hacernos creer lo increíble. Personas con poder de elocuencia y persuasión. Capaces de hipnotizar con sus palabras y hacerles creer todo lo que dicen

Opinión:

Quien carece de escrupulos,quienes saltan la líneas rojas de forma habitual y demagogica,banalizan delitos graves, como EL ODIO, aquellos que instrumentalizan acontecimientos inventados por salvar… poco favor hacen a quienes en realidad sufren en sus carnes el desprecio, humillación y aislamiento.

Todos, tenemos derecho a mantener diferentes ideas políticas y sexuales sin por ello sufrir agresiones. Los grandilocuentes discursos de personajes que nos gobiernan o dirigen programuchos televisivos… mejor calladitos.

Es un signo de debilidad del ejecutivo, instrumentalizar y banalizar delitos de odio con fines partidistas. Primero denuncia, luego investigación y finalmente sentencia. Nuestra seguridad no puede estar en manos de irresponsables. No alarmen a la sociedad sin justificación. Corren peligro, los discursos y peroratas las carga el diablo y… pueden volverse contra los manipuladores, creadores de fantasías, vendedores de humo, con el fin de ocultar “verdad” la realidad que sufre el país, creyéndose magos capaces de distorsionar la autenticidad; los medios de comunición dejen la engañifa. No construyan falsas verdades sobre nuestro país el qué mas libertades ofrece a los derechos civiles.