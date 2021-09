Jueves, 9 de septiembre de 2021

Este año es feria de relumbrón y eso se ha notado en los tendidos desde hoy mismo

! Una no sabe si hacer un "piedra, papel o tijera" cuando saluda, pero el caso es que aquí estamos... además, los ojos también sonríen, y las miradas de cariño y complicidad son más fuertes aún. ¡Estáis todos guapísimos! Que además este año, sin medias tintas, hemos tenido que sacar las mejores galas desde el primer día, y con chaqueta, que el tiempo en septiembre en Salamanca algo raro... ¡ya lo sabemos!.Y es que la de este año es feria de relumbrón y eso se ha notado en los tendidos desde hoy mismo. Hacían el paseíllo nuestro torero, el alicantinoy el peruanoy con ellos el ambiente que tanto echábamos de menos, volvió por la Puerta Grande. La misma que a la postre se ha abierto para inaugurar esta Feria de la mejor manera... con Mingo y Roca Rey en hombros.Así que, ¡que no falte!. Presente en el callejón estaba la cúpula empresarial con Antonio Barrera a la cabeza y con la presencia de Pablo Chopera y su hijo Manuel. A su vera, el periodista Carlos Ruiz Villasuso, que da voz a nuestra Feria en Mundotoro y en Televisión Española.Estaban los que nunca fallan como nuestro alcalde, D.y familia, apoyando incondicionalmente la Tauromaquia, el hostelero Gonzalo Sendín, Javier Blanco y Cristina Hidalgo, el torero Javier Valverde... aficionados de pro como es el podólogo Bernardino Basas o Teresa Sagrado, que lo mejor que que no son los vestidos, ¡es el jamón de Isma!.Mis señores padres, Pedro y Mayte también merecían una foto, que estaban bien guapos en su barrera del 8. Y así podría enumerarque me alegra enormemente ver de nuevo, aunque confieso que me encantaría hacerlo sin mascarilla. ¡Mañana más y mejor, y ya sabéis, a seguir poniéndose guapos, que el objetivo de mi compañero Pablo Angular os vigila!.