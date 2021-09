Jueves, 9 de septiembre de 2021

Primera de abono en Salamanca

López Chaves, José María Manzanares y Roca Rey abrían, este jueves, el abono en la plaza de toros de La Glorieta de Salamanca en uno de los carteles estrella del serial. Se lidiaba un encierro de Núñez del Cuvillo.

Oreja a la capacidad de López Chaves

El primer castaño que echó Cuvillo en La Glorieta no fue nada fácil, pero tuvo delante a un torero que no le dudó ni un instante desde que se abrió de capote, sin echar el paso atrás y echándosela al desclasado toro como si fuera lo contrario. En lidiador y sobre todo en dominador con el animal, al que midió perfecto incluso para cortar la faena. La pega fue la primera estocada, que hizo guardia, porque la segunda lo reventó. Oreja que hubieran sido dos de soltar el mismo sopapo a la primera.

Ovación para Manzanares en el segundo de la tarde

El segundo acto tuvo en Manzanares al protagonista indicado para hacerse cargo del segundo, que tenía clase y humillaba, pero la falta de raza no le dejaba sujetarse. No tuvo toro, porque andaba escaso de todo el Cuvillo, pero la técnica de Manzanares logró que la faena estuviese bien estructurada. Lo que faltó fue lo principal, que es la emoción. Por eso el presidente no concedió la oreja pedida y se quedó en ovación.

FICHA DEL FESTEJO

Plaza de toros de La Glorieta, Salamanca. Primera de abono de la Feria de la Virgen de la Vega. Corrida de toros. Lleno en el aforo permitido.

Toros de Núñez del Cuvillo.

