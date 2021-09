El martes volverán a estar permitidos el consumo en barra, el uso nocturno de los parques y las peñas

Jueves, 9 de septiembre de 2021

Tras haberse prolongado finalmente durante 8 semanas (a las dos inicialmente establecidas se unieron 3 prórrogas de dos semanas cada una), el próximo lunes 13 de septiembre llegarán a su conclusión las medidas de restricción contra el coronavirus que fueron aprobadas por la Junta de Castilla y León a mediados del mes de julio ante el aumento de casos de la enfermedad que se venían registrando.

Una vez la incidencia ha bajado de forma significativa (mucho más lento de lo que preveía la Junta, que consideraba que con esas medidas habría una bajada ‘brusca’), el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acordó en su reunión de la mañana del jueves no prorrogar las medidas, lo que hará que a las 0.00 horas del martes 14 de septiembre se vuelva, en aquellos sectores afectados por las restricciones, al anterior escenario de medidas, la denominada Fase 1 del catálogo de medidas.

El sector de la hostelería y la restauración es el más beneficiado de este levantamiento de las medidas. De este modo, a partir del martes volverá a estar permitido el consumo en barra o de pie, se podrán realizar cócteles y similares, podrán reabrir sus puertas las discotecas y salas de fiesta, y cualquier establecimiento del sector podrá estar abierto hasta la hora que marque su licencia de apertura (durante los últimos dos meses todos han tenido que cerrar como muy tarde a las 1.30 horas, aunque han podido mantener sus terrazas hasta la hora fijada en las autorizaciones pertinentes).

Eso sí, se mantiene vigente el 75% de aforo máximo en los establecimientos de hostelería y restauración, salvo en las discotecas y salas de fiesta, donde el máximo será el 50%. Además, en cada mesa, tanto en el interior de los establecimientos como en sus terrazas, podrán juntarse hasta 25 personas (hasta ahora el límite eran 10). Esas mesas deberán mantener la habitual distancia de seguridad: 2 metros entre ellas en el interior y 1,5 metros entre ellas al aire libre.

Por otro lado, los parques “y espacios asimilados delimitados y susceptibles de cierre” dejarán de tener horario de cierre nocturno (en los dos últimos meses no se han podido usar de 0.00 a 7.00 horas), y las peñas podrán reabrir sus puertas. Por último, la nota de prensa de la Junta de Castilla y León donde se informa del levantamiento de las medidas recuerda que en las instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para la práctica deportiva no profesional no habrá límite de aforo en espacios al aire libre, mientras que será del 85% en espacios cerrados (garantizándose eso sí la distancia de seguridad y la adecuada ventilación).