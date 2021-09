Sorihuela celebrará las Fiestas del Cristo de Valvanera con actos religiosos y culturales

Jueves, 9 de septiembre de 2021

Las actuaciones musicales las protagonizarán el grupo Malajota Folk, el martes 14, y Mora y Majuelo, el sábado 18

El próximo domingo comienzan las Fiestas del Cristo de Valvanera en Sorihuela. Esa primera jornada incluye la proyección de un documental en 3D sobre la iglesia del pueblo, así como una película y la entrega de premios del certamen de relatos cortos.

El martes 14, a las 12.00 horas, será la tradicional misa, y a las 19.00 horas la actuación del grupo Malajota Folk.

Para el miércoles 15 está prevista, a las 12.00 horas, en la parroquia, la misa por los mayores difuntos.

Y el sábado 18 de septiembre, a las 18.00 horas, el concierto de Mora y Majuelo será el colofón de estas celebraciones.

Por su parte, María de las Nieves García Mateos, alcaldesa de Sorihuela, explica a SALAMANCA AL DÍA cómo se está viviendo la pandemia en este municipio y que proyectos llevará a cabo el Ayuntamiento

¿Hay ganas de celebración en el municipio?

La verdad es que sí hay ciertas ganas pero también hay respeto por todo lo que está ocurriendo con el coronavirus. Es normal, ha sido un año muy duro para todo el mundo, y aún hay que ser muy cautos. Con respecto a los casos de coronavirus, durante el verano el pueblo ha tenido bastante buenos datos… Sí, a pesar de que durante el verano el pueblo se llena con gente que el resto del año vive fuera. Teníamos miedo a que eso conllevara nuevos casos positivos y que los casos aumentaran pero finalmente no ha sido así, ha habido dos o tres positivos únicamente. En ese sentido, no nos podemos quejar.

Dejando a un lado la pandemia, ¿qué proyectos municipales han puesto en marcha a lo largo de este último año? ¿Destaca alguno?

Hemos hecho el plan de sequía y hemos renovado el depósito de agua hasta el casco urbano. Además, ahora cuando pasen las fiestas, nos vamos a centrar en poner en marcha las obras de renovación de la red de abastecimiento incluidas en los Planes Provinciales, es algo que tenemos ya adjudicado pero aún no hemos empezado, hemos esperado a que pasara el verano porque en agosto tenemos problemas de agua y para facilitar este trabajo.



Además, vamos a cambiar la calefacción del Ayuntamiento por pellets, y vamos también a cambiar las puertas y ventanas del Consistorio para poder contribuir así al ahorro energético.

Usted como alcaldesa, ¿qué es lo que más destaca del pueblo para que la gente se acerque a conocerlo?

Principalmente destaco su ubicación, se trata de un enclave de cruce de caminos, que va a Salamanca porque estamos a unos 60 kilómetros, y también a Madrid que lo tenemos a unos 200 kilómetros. También el paisaje, tenemos un paisaje muy bonito. Y por supuesto, nuestra iglesia parroquial, se trata de una iglesia de piedra que merece la pena conocer, así como nuestra ermita, y en especial, destaco a nuestra gente. Somos un pueblo muy acogedor. Por eso estoy deseando que pase esta situación sanitaria tan terrible. Hay que intentar volver a hacer cosas, una vida lo más cercana a la de antes pero teniendo cuidado y respetando las normas.

Y para terminar, un mensaje que quiera mandarle a los vecinos…

Quiero darles las gracias, en general, porque la mayoría se han portado y se siguen portando muy bien respecto a la situación provocada por el Covid, respetando las medidas que hay que cumplir y que nos han dicho desde Sanidad. Les quiero decir que tenemos que tener paciencia, mucha paciencia, porque la pandemia no se ha acabado todavía y aún no podemos hacer las cosas como antes y tenemos que seguir colaborando para que esto vaya lo mejor posible. También quiero agradecerles a los vecinos por el apoyo que siempre están demostrando, tanto a mí como al resto de la Corporación, y a la gente que viene de fuera quiero decirles que recuerden que vienen a un pueblo muy pequeño y aunque nos gustaría hacer todo lo que nos piden, a veces no es posible. En primer lugar, porque económicamente no tenemos capacidad, y lo segundo, porque es un Ayuntamiento pequeño, somos unos 200 vecinos. Nos encantaría hacer muchas más cosas pero tenemos que ajustarnos a los presupuestos.