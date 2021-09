El público disfruta del teatro con la comedia ‘Asesinos todos’ 

Martes, 7 de septiembre de 2021

La obra, con Carlos Sobera encabezando el elenco sobre el escenario, ha dado el pistoletazo de salida a la programación cultural de las fiestas

El Teatro Liceo ha acogido este martes la doble función de la comedia ‘Asesinos todos’, protagonizada por Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo. Comedia con la que se ha levantado el telón de las citas teatrales durante las fiestas en honor a la Virgen de la Vega.

A Manolo le hacen el vacío en el trabajo. O eso piensa él. Y su mujer, Loli, harta de verlo deprimido y llorando por las esquinas, lo tiene claro. Esto no puede continuar así. Algo habrá que hacer. Pepe y Diana, íntimos de Manolo y Loli, no dan crédito a sus ojos. La madre de Pepe acaba de volver de un viaje del IMSERSO. Pero acompañada. Por un ruso. De 25 años. Y lo que quiere el ruso no lo duda nadie: desplumar a la madre. Y, de paso, a Pepe, el hijo. Y a la nuera, Diana. O eso piensan ellos. Y Pepe y Diana lo tienen claro. Esto no puede ser. Algo habrá que hacer.

FOTOS: Lydia González