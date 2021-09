La pasión y el Matrimonio (lectura de verano)

Viernes, 10 de septiembre de 2021

Esta novela de Goethe (1809,” Las afinidades electivas”, interesó a varios filósofos, porque plantea problemas profundos. En este caso, sobre el matrimonio y sus relaciones con la pasión amorosa, la libertad, el compromiso, el, destino, la moral, las convenciones sociales, el dominio de sí y las decisiones que podemos tomar. Todo ello hace que esta obra sea muy actual, alejada de tantas novelas superficiales.

La tesis conservadora sobre el matrimonio la pone en boca de un Conde: “Quién me ataque al matrimonio-exclamó- quien con palabras o hechos me socave este fundamento de toda la sociedad moral, tendrá que habérselas conmigo; o si no puedo llegar a dominarlo, no quiero tener que ver nada con él. El matrimonio es el principio y la cima de toda cultura. Hace apacible al rudo y el bien educado no tiene mejor ocasión para mostrar su ternura. Tiene que ser indisoluble, pues trae tanta dicha, que toda desdicha particular no debe ser tenida en cuenta…(Si hay problemas y se siente desgraciado) deje pasar aquel momento, y se tendrá uno por feliz con que exista todavía lo que existió tanto tiempo. No hay ninguna razón suficiente para separarse”.

Pero Goethe narra otras opiniones muy diversas , como, por ejemplo:

-“Solo debía durar cinco años. que es un bonito número impar”.

“Dos o tres años pasarían con alegría”

-“Los matrimonios son odiosos y estropean las relaciones”

¿Cuál es su opinión y cómo la razonaría?

Si son valiosas estas discusiones, lo es más la narración de las relaciones entre los cuatro personajes centrales. Cada uno defiende sus posiciones y, sobre todo, toma decisiones y actúa en consecuencia.

Eduardo y Carlota son el centro del conflicto, una pareja estable y supuestamente satisfecha, hasta que invitan a vivir con ellos a Otilia, una bella joven, y un Capitán retirado.

El núcleo el conflicto acaba apareciendo cuando, una vez que deciden vivir los cuatro juntos, el Capitán y Carlota se siente más afines y Eduardo y Otilia también.

El conflicto fundamental que plantea, tiene su origen, para Goethe, en la imposibilidad de compaginar el matrimonio convencional con la pasión amorosa. La pasión, entendida como el deseo, atracción y enamoramiento (aunque el autor no hace esta distinción) no es compatible con el matrimonio convencional duradero (no necesariamente conflictivo, pero sí desapasionado, como el de Carlota y Eduardo). Solo cabe la renuncia a una u otra alternativa.



La pasión es muy bien descrita, tanto los momentos de felicidad como de tormento. Una descripción de la pasión muy propia del Romanticismo literario, ajustada a la realidad del poder del deseo, la atracción y el enamoramiento.

Eran otros tiempos, aunque ya existía el divorcio, si era concedido por la pareja. Ahora tenemos la cosas más fáciles, por varias razones.

La primera, por el derecho individual a la separación y el divorcio, sin necesidad de que el otro miembro de la pareja conceda el divorcio. El derecho a la desvinculación es ya un derecho individual, sea consentida o no.

La segunda, porque las convenciones sociales han perdido consistencia y fundamento religioso. Las separaciones y divorcios son un hecho frecuente, ya socialmente aceptado.

La soluciones basadas en antiguos o nuevos mitos (López, 2020) pueden ser muy destructivas y profesionalmente no deben ser apoyadas, aunque puedan respetarse en nombre del derecho a la diversidad, siempre que no se trate de relaciones con maltrato u otras conductas destructivas.

Los viejos mitos no necesitan comentarios, por muy conocidos (además, ,están bien representados en esta novela), pero me permito citar algunos mitos nuevos, que pueden hacer daño a muchas personas:

a-La pasión sexual es incontrolable y finalmente estamos en manos del destino que nos maneja (tesis muy presente en este libro de Goethe). Es un mito antiguo y nuevo.

b) La pasión y, muy especialmente el enamoramiento, dura inevitablemente muy poco, olvidando la diversidad de parejas y las diferentes evoluciones que puede tener el enamoramiento.

Los contenidos posibles en una relación de pareja son muchos y muy ricos: (a) la pasión (deseo, atracción y enamoramiento), (b) la amistad (comunicación, compañerismo),(c) la calidad de la vida cotidiana (d) los proyectos familiares comunes, (e) el apego, (f) los cuidados mutuos y (g) el compromiso con la alianza. Todos estos, y muchos más, son posibles en una relación de pareja, en combinaciones más o menos ricas.

Corresponde a los implicados tener en cuenta en qué se asienta su pareja y tomar decisiones. Defender una forma u otra de relaciones sexuales como la más apropiada, y hacer de ello una obligación legal, moral o profesional es negar el derecho a la diversidad, que siempre esa legítimo y aceptable, en términos profesionales, si las personas lo hacen con ética del consentimiento, ética de la igualdad, ética del placer compartido, ética de la lealtad, ética de la salud, ética del cuidados, ética de la diversidad y ética de la vinculación y desvinculación.

Goethe, J.W. (1809). Las afinidades selectivas. Madrid: (Boreal, 1999).