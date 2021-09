Las Cortes aprueban, con los votos del PP, la retirada de la reforma sanitaria y los médicos volverán a los consultorios rurales

Martes, 7 de septiembre de 2021

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha mostrado su satisfacción esta mañana por el apoyo de todos los grupos parlamentarios –a excepción de la abstención de Ciudadanos- para pedir a la Junta que retire la reforma sanitaria, “que pretende desmantelar la sanidad pública en el medio rural. La política vale y a veces las utopías se cumplen”, remarcó.

En su intervención defendió una Proposición no de Ley en la que se pedía la retirada de dicho plan de reorganización sanitaria al que siempre se ha opuesto el PSOE y contó para ello con los votos a favor del PP y los del Grupo Mixto, solo se abstuvieron los representantes de Ciudadanos en la cámara autonómica.

El portavoz socialista fue contundente al asegurar que “siempre he estado en el mismo sitio: defendiendo la sanidad pública” y lo hizo, dijo, con los profesionales y con los vecinos de todas las provincias. “Por eso nos hemos opuesto a esta reforma porque lo que está pasando en la sanidad rural no me lo tenían que contar, lo estaba viendo”, remachó.

“Me lo contaron en Arenas de San Pedro, en el Tiétar, en Soria, en Carcedo o en Barruelo, en Béjar” enumerando solo alguno de los ejemplos y de los muchos lugares de la Comunidad por donde Tudanca ha hecho un recorrido y un periplo para conocer la situación de la sanidad y las demandas de profesionales y vecinos.

En la iniciativa presentada por el PSOE, ha argumentado Tudanca, “traigo la voz de Castilla y León que exige una sanidad digna y por eso pido, con toda la convicción, la retirada del plan de reordenación”. “La política vale y lo que parecía imposible hoy puede ser una realidad porque, a veces, las utopías se cumplen”, apostilló.

No obstante, ha advertido a Mañueco que ya no tiene crédito, “tiene que retirar la reforma, recuperar la atención presencial y reabrir los consultorios antes de ningún acuerdo más porque no nos fiamos”.

Finalmente, el líder de los socialistas de Castilla y León ha sostenido que el éxito de esta retirada no es suyo, ni del PSOE, sino de las plataformas en defensa de la sanidad, de los sindicatos, de los profesionales sanitarios y de los vecinos de Castilla y León “que no se han rendido y no se rendirán nunca en la defensa de la sanidad pública”, concluyó