Frente común a favor del sector primario, la ganadería y el sector cárnico

SALAMAQ’21 ha sido el escenario elegido para la firma del Manifiesto a favor del sector primario, la ganadería y el sector cárnico promovido por la Diputación de Salamanca y al que también se han sumado la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, la Federación Española de Criadores de Limusín, la Unión de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Charolesa, la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España, la Confederación Nacional de Blonda de Aquitania, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha Selecta y las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG, UPA, UCCL y la Asociación de Ganaderos 19 de Abril. El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, volvió a poner de manifiesto el compromiso de la institución provincial con el sector primario, “clave y estratégico en España”. “No habría España rural sin agricultores ni ganaderos”, añadió un Iglesias convencido de que “sin agricultores y ganaderos, tendríamos para dejar a las generaciones venideras un legado medioambientalmente sostenible”. “Estamos orgullosos de vosotros”, apostilló.

Posturas «inadmisibles»

A las múltiples amenazas a las que hace frente el campo se une ahora, criticó, “el menosprecio por parte de algunos responsables políticos basados en argumentos gratuitos, falaces y dañinos”. Para Iglesias se trata de una postura “inadmisible” porque procede de quien asume la protección y defensa de los derechos de los consumidores y debe velar por el desarrollo y el crecimiento del sector.

Iglesias se comprometió a que la Diputación de Salamanca se erija en altavoz “para visibilizar la importancia del sector” a través de actos como la firma del manifiesto presentado este martes, y colaborando con entidades, organizaciones, asociaciones, institutos, cooperativas, ayuntamientos, denominaciones de origen y otras figuras de calidad alimentaria “para incentivar el sector agrícola y ganadero en la provincia y aumentar el valor de los productos de nuestra tierra”.

Por su parte, José Luis Urquijo, presidente de la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS) tomó la palabra en representación del sector, en cuyo nombre agradeció a la Diputación el apoyo materializado en una Feria como SALAMAQ, “que ayuda a vender nuestro campo, a diferenciarlo y a darle valor añadido y dignidad a la gente del campo incluso en un año difícil como este”.

El sector, explicó Urquijo, “ha dado el do de pecho durante la pandemia”. Por ello, añadió, “no es de recibo que se cargue con argumentos falsos contra quien da de comer a tantas personas y mantiene los ecosistemas”. A pesar de la crítica, Urquijo no se olvidó en el capítulo de agradecimientos del ministro de Agricultura, Luis Planas, “porque no todos los ministros son iguales”.

Manifiesto Sector Primario, Ganaderia y Carne. SALAMAQ 2021