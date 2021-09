Este martes comienzan las actividades culturales en honor a la Virgen de la Vega 

Lunes, 6 de septiembre de 2021

Este martes dará comienzo el programa cultural en honor a la Virgen de la Vega que ha elaborado el Ayuntamiento de Salamanca con una amplia propuesta de actividades.

A las seis y media de la tarde, en el Patio Chico, está programado el primero de los espectáculos del XV Festival de Artes de Calle, “Savethetemazo”, una propuesta de la compañía Col Lectiu F.R.E.N.È.T.I.C. Save the Temazo es una ONG que investiga las interrelaciones entre la música, las emociones y la jarana en general. Para difundir su labor, la Delegación de Circo está realizando un show en el que el público participa en el rodaje de un vídeo promocional. Una experiencia a 10 metros de altura que te cambiará la percepción de la realidad!! Trapecio volante, salto al vacío, manipulación de objetos, rueda cyr, tiro con arco, counter balance, aro aéreo y por supuesto mucho humor. Las invitaciones están agotadas.

Debido a las restricciones impuestas por la Junta de Castilla y León para evitar la expansión del coronavirus, el espectáculo “Lola” de la compañía Jes Martin´s se hará de forma estática en el Patio Chico, a las 19’30 horas. Una divertida flamenca llamada Lola recorre las calles de la ciudad utilizando sus atrevidas armas de seducción actoral para cautivar al público y provocar así un sinfín de aplausos que tanto ha anhelado en su dilatada carrera como artista. Música en directo y una manipulación ejecutada de manera magistral del títere gigante, Lola, hacen que este espectáculo sea una gran fiesta para todos los públicos.

Podrán disfrutar de esta propuesta las personas que tengan invitación para el espectáculo de las 18’30 horas.

Teatro: Asesinos todos

El Teatro Liceo también acogerá mañana una doble función de la comedia “Asesinos todos”, protagonizada por Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo.

A Manolo le hacen el vacío en el trabajo. O eso piensa él. Y su mujer, Loli, harta de verlo deprimido y llorando por las esquinas, lo tiene claro. Esto no puede continuar así. Algo habrá que hacer. Pepe y Diana, íntimos de Manolo y Loli, no dan crédito a sus ojos. La madre de Pepe acaba de volver de un viaje del IMSERSO. Pero acompañada. Por un ruso. De 25 años. Y lo que quiere el ruso no lo duda nadie: desplumar a la madre. Y, de paso, a Pepe, el hijo. Y a la nuera, Diana. O eso piensan ellos. Y Pepe y Diana lo tienen claro. Esto no puede ser. Algo habrá que hacer. Y Pepe, y Diana, y Loli y Manolo una noche quedan para cenar. Y, entre plato y plato, surge la idea. "Extraños en un tren". Porque algo habrá que hacer. "Y vosotros os ocupáis de los jefes de Manolo y nosotros de vuestro ruso." Y así, como quien no quiere la cosa, aparecen todas las rabias, y todos los miedos, y todas las miserias. Y ponen en marcha el mecanismo infernal. Convocan al diablo, sí. Despiertan a la bestia que todos llevamos dentro. Y, una vez despierta, a ver quién la para. Porque aquí, ASESINOS TODOS. O si no, que tire la primera piedra quien no haya tenido alguna vez ganas de matar a alguien... Nadie, ¿verdad? Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y se ponen mañana a la venta en www.ciudaddecultura.org

Conciertos: COYOTE e IZAL

Y la programación de mañana se completa con los conciertos del grupo salmantino Coyote y de la banda madrileña Izal.

Fundiendo en sus composiciones la fuerza del rock con los ritmos y colores del funk, el jazz y el neo-soul, Coyote hará disfrutar al público con su mejor música fusión. Desde su formación, la agrupación y sus temas han evolucionado influenciados por la música de grupos como Vulfpeck, Snarky Puppy, Hiatus Kaiyote, Guadalupe Plata o Kamasi Washington, creando canciones exigentes y al mismo tiempo, bailables y atractivas para el gran público. Con un álbum y varios singles publicados, Coyote ha ofrecido numerosos conciertos por toda España, participando y ganando premios en festivales y concursos nacionales. El concierto de mañana será en el Patio del DA2 a las ocho de la tarde.

Y la banda madrileña de pop/rock IZAL será la encargada de poner el broche final a la programación del Ayuntamiento de mañana. Creada en 2010 por el cantante y compositor Mikel Izal, secundado por Alejandro Jordá, Emanuel Pérez, Alberto Pérez e Iván Mella, este grupo inauguró su carrera ese mismo año con el EP “Teletransporte”, seguido en 2012 por el primer álbum de larga duración, titulado “Magia y efectos especiales” y producido de forma independiente. Tras obtener el premio a Grupo Revelación en los Premios de la Música Independiente de 2013, el conjunto editó “Agujeros de gusano”, obteniendo un considerable reconocimiento crítico y comercial por tratarse de un trabajo autogestionado. Tras confirmar sus credenciales en 2015 con “Copacabana”, grabó un álbum en vivo en 2017 en el Palacio de los Deportes de Madrid. “Autoterapia” le siguió en 2018. Su nueva gira lleva por título “El pequeño gran final del viaje”.

El concierto será en el campo de fútbol de Puente Ladrillo, a las diez de la noche, y las entradas están agotadas.