Lo que conviene saber para preparar tu coche antes de venderlo 

Lunes, 6 de septiembre de 2021

Tener el coche en buen estado, con la ITV al día, y establecer un precio razonable, entre las claves para una venta segura

Si estás pensando en vender tu coche usado, hay algunas cuestiones a tener en cuenta para aumentar las probabilidades de realizar la venta de manera segura y sin tener problemas con el potencial comprador. Antes de ponerlo a la venta hay que preparar la documentación del vehículo, pero lo más importante es tener el coche en buen estado y no tratar de ocultar posibles averías que, al final, el comprador detectará.

Estos son los consejos a seguir para vender tu coche de segunda mano, siguiendo las recomendaciones del RACE:

Conviene facilitarle las cosas al comprador y no engañarle ocultándole posibles problemas que tenga el coche. Sí, puede suponer una rebaja en el precio final, pero si no, al cabo de los meses te lo puede reclamar por ley. Una buena forma de que el comprador se fíe de ti es que le enseñes todas las facturas de las revisiones del coche a lo largo de los años que lo has tenido.

Cuando anuncies el coche, debes indicar que el coche ha pasado la ITV favorablemente. Es una forma de demostrar que tu vehículo está en buen estado para circular. Puedes pasar la ITV hasta un mes antes de la fecha que indica la tarjeta ITV sin que la fecha de inspección cambie.

Establecer un precio razonable del vehículo. Una de las primeras dudas que surgen cuando vas a vender tu coche es: ¿por cuánto lo vendo? Para ello tienes que informarte por un lado de cuál es el valor venal de tu coche y, por otro, cuánto se devalúa un coche con el paso de los años. Habla con tu aseguradora, con un mecánico de confianza… y observa en Internet por cuánto lo ofrecen otros vendedores particulares (fíjate bien en los kilómetros que anuncian y el año de matriculación).

Si vendes tu coche por un precio desorbitado, lo más seguro es que los compradores ni se paren a ver tu anuncio. Si lo vendes por muy poco dinero, desconfiarán de tu oferta y te preguntarán por qué lo vendes por un precio tan asequible.

Limpio por dentro y por fuera. No muestres el coche sucio tanto por fuera como por dentro y procura que no huela mal. Tanto si muestras el coche en vivo como a través de fotos por Internet, siempre se agradecerá ver un vehículo limpio y con la mejor presencia.

La documentación que debes presentar para vender el coche es: DNI de comprador y vendedor, permiso de circulación del coche, tarjeta de ITV en regla, recibo del último pago del impuesto de circulación, contrato de compraventa, declaración de transmisión de vehículos usados y abono del impuesto de transmisiones patrimoniales (lo paga el comprador).

Por último, cuando vendas tu coche, recuerda avisar a tu compañía de seguro para cancelar la póliza. Si no, puedes estar pagando por un producto que ya no tienes desde hace tiempo.