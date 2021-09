La segunda ‘era Calderón’ en el Salamanca UDS busca sus primeros puntos con la ayuda del Helmántico ante el Móstoles

Sábado, 4 de septiembre de 2021

Ibra Keita será baja para el partido, mientras que Jairo Morillas apunta a no estar de inicio por el fallecimiento de su madre

La segunda ‘era Calderón’ en el Salamanca UDS buscará sus primeros puntos con la ayuda del Estadio Helmántico ante el Móstoles (domingo, 19:00 horas). Por su parte, el técnico gaditano no podrá contar para la cita con el extremo Ibra Keita por lesión, mientras que el delantero Jairo Morillas apunta a no estar de inicio por el fallecimiento de su madre de manera reciente y no entrenarse durante varios días.

De este modo, el conjunto blanquinegro debutará en Segunda RFEF con la idea de vivir un año tranquilo y en el que se alcance la deseada estabilidad, aunque sin olvidar que el fútbol va de ganar cada fin de semana. Por su parte, los madrileños llegarán al choque con gente muy conocida en España como Salomon Obama, ex de la cantera del Atlético de Madrid, o Martín Mantovani, ex del Leganés y con pasado en Primera División.

Además, los hinchas blanquinegros que acudirán al campo podrán presenciar el primer choque de los suyos en la cuarta división del fútbol nacional con la idea de celebrar un triunfo y empezar la nueva campaña con el +3 para volver a generar una ilusión que se marchó con el adiós de Lolo Escobar en verano.