Tres poemas de ‘Eutrapelia’, del portugués João Ricardo Lopes (en castellano)

Cláudio Lima, João Ricardo Lopes y João Artur Pinto, en la Feria del Libro de Braga, durante la presentación del poemario

Editora Labirinto es dirigida desde Fafe por mi buen amigo João Artur Pinto quien, junto con Cristina Vale, viene haciendo una labor importante en el ámbito editorial portugués. Claro que hay casas editorial más grandes y de mayor prestigio, pero Labirinto, desde su humildad, va escalando un sitial cada vez mayor, especialmente por la calidad de los autores que acoge bajo su sello.

Esta semana me acaba de llegar, dedicado, el poemario EUTRAPELIA, con el cual su autor, João Ricardo Lopes, está celebrando sus dos décadas como escritor. Magnífico libro, traspasado por esa sencillez que realmente se obtiene tras mucho pulir las emociones y las palabras. Aquí les dejo conocer tras textos de dicho libro, los cuales acabo de trasvasar a nuestro idioma. Y lo he hecho con sumo placer.

EUTRAPELIA

cuando los días fuesen

muy pesados, repetitivos, atroces,

tal vez puedas recordarte

del magnífico jarro amarillo

que renace todos los años

en la parte más oscura del jardín,

o de las palabras sabias de Epicuro,

o de las palabras santas de San Agustín,

y amar la belleza de otro modo,

o conocerla más allá

de las formas, de los colores, del sentido común,

midiéndola no ya por la intensidad

y aspavientos,

sino por el bien que te hace

POÉTICA

de lo que más me complace

es de esta luz

conquistada,

de las blancas esquirlas de la voz

entre los papeles, de la furia del viento

en medio de los tendederos,

de la memoria encordonando

los antiguos sábados



cuando fregábamos el suelo de la casa

con jabón

y éramos humildes siervos

de una causa mayor

y nos sentíamos limpios

y tranquilos

TORMENTA

al menos eso,

al menos eso,

los relámpagos regodeándose

en el espacio,

alegrando la noche,

los truenos percutiendo

en los goznes de las puertas,

el olor de la tierra seca

que los dedos de la lluvia

levantan.

al menos eso,

saber algo despierto

en nosotros y para nosotros,

como un vibrato al piano

que alguien toca

a altas horas,

justo a tiempo de salvarnos.

João Ricardo Lopes licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas (Estudos Portugueses) pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tendo sido bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian entre 1994 e 1999. Pós-graduou-se em Teoria da Literatura pelo Instituto de Línguas e Ciências Humanas, na Universidade do Minho. É professor de Português no ensino básico e secundário, tendo lecionado Literatura Infantojuvenil na Escola Superior de Educação do Porto e no Instituto de Estudos Superiores de Fafe. A produção literária do autor conta com oito livros (poesia, contos e crónicas). Publicou a pedra que chora como palavras (2001), além do dia hoje (2002), contra o esquecimento das mãos (2002), dias desiguais (2005), Dos Maus e Bons Pecados (2007), reflexões à boca de cena / onstage reflections (2011), O Moscardo e Outras Histórias (2018) e eutrapelia (2021). Foi galardoado com o Prémio Revelação de Poesia Ary dos Santos (2001), com o 12.º Prémio Nacional de Poesia da Vila de Fânzeres (2001) e com o Prémio de Conto Maria Irene Lisboa (2009). Tem poemas traduzidos em servo-croata, espanhol, francês e inglês.