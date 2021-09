“Nunca me he parado a lamentarme. He trabajado mucho sobre mí mismo y ahora está saliendo mi mejor versión”

Viernes, 3 de septiembre de 2021

El torero de la Fuente de San Esteban está anunciado en La Glorieta con toros de Galache en una tarde que compartirá cartel con Morante y Julián López El Juli

La oportunidad siempre llega. Alejandro Marcos no ha dejado nunca a un lado la preparación, y cuando la oportunidad ha llegado en forma de contratos, sabía que no podía dejarla pasar. El matador de toros salmantino afronta la tarde de Salamanca con los éxitos de esta temporada como aval. No ha sido esta de 2021 una temporada larga, pero sí intensa en cuanto a triunfos y buen toreo. En Arévalo arrancó en un cartel que completaba Morante de la Puebla y Juan Ortega. Marcos triunfó entre las figuras con tres orejas en el esportón. Posteriormente, una oreja en Orthez (Francia); en Cantalejo el 16 de agosto indultó a ‘Destilado’, un bravo toro de Domingo Hernández y en Polaciones, cuatro orejas a dos toros de Antonio Bañuelos. Los datos muestran su evolución.

Tras un año de parón, su nombre suena con fuerza. ¿Cómo está viendo la temporada?

La verdad es que las sensaciones que tengo son bonitas, muy positivas y sobre todo, reconfortantes. El año pasado fue muy duro por no poder torear pero yo nunca me paré a lamentarme, lo que hice fue preparar la mente y poner todo al servicio del toreo y creo que están saliendo las cosas como yo quería. Me reconforta mucho después de meses tan complicados que salgan buenos los resultados.

¿Le favoreció el parón?

Sí, sin duda. Egoístamente la pandemia me ha venido muy bien en ese sentido porque me ha permitido crecer como torero. Mientras estás toreando, en plena temporada hay otras preocupaciones que no son sólo evolucionar. Al no haber temporada, mi única preocupación era mi crecimiento profesional, y creo que se está viendo y que lo he conseguido.

¿Cómo ha sido esa preparación?

Siempre he tirado de la fe que he tenido en mí mismo bajo la idea de perseguir un concepto y trabajar sobre ello, y con mucha constancia. También he tenido la suerte de encontrarme con Jesús Benito, mi actual apoderado, que es una persona que ve el toreo de una forma muy similar a como lo veo yo, y entre los dos creo que le hemos dado una vuelta de tuerca y hemos conseguido una contundencia que igual antes no había logrado.

El primer contrato de la temporada fue la tarde de Arévalo que se saldó con un triunfo entre figuras. ¿Cómo lo vivió?

Iba muy responsabilizado pero a la vez muy tranquilo. Tenía la moral alta por cómo estaban saliendo las cosas ya en el campo los meses anteriores y, además, estaba arropado por dos toreros (Morante y Juan Ortega) que admiro, que me gustan y que respeto muchísimo, y eso me hizo sentirme muy cómodo y pude seguir en la misma línea en la que había estado en los meses previos en los tentaderos. Eso era algo que me preocupaba porque hay muchas veces que oímos el run run de los toreros en el campo pero luego en la plaza eso desinfla, y eso me preocupaba mucho. Gracias a Dios pude disfrutar y fue una tarde muy bonita.

¿Esa fue la tarde en la que Morante le eligió para el cartel de La Glorieta del próximo día 12?

La verdad es que no lo sé, pero seguro que eso ayudó. Me gusta ser muy cauto con esas cosas, cuando me llegó eso de que Morante quería compartir cartel conmigo quise ser cauto, porque cuando te haces muchas ilusiones luego llegan las decepciones. Yo siempre les digo a mis apoderados que me cuenten lo justito, pero sí, es verdad que después de la corrida de Arévalo, Jesús Benito sí me habló después de la corrida de Arévalo que estaba esa posibilidad, que estaba ahí lo de Salamanca. Morante este año está haciendo cosas que no sólo le engrandecen a él como torero sino que también a la Tauromaquia y yo la verdad es que estoy muy agradecido.

Ahora ya es una realidad. Hará el paseíllo con dos figuras del toreo de la talla de Morante y Juli en La Glorieta. ¿Cómo lo afrontas?

Estoy muy contento. Es la primera vez que entro en Salamanca en un cartel de figuras y sinceramente, creo que esa es la mejor forma en la que la gente de Salamanca pueda ver a Alejandro Marcos en plenitud. No es lo mismo entrar en un cartel así que entrar en una corrida de un carácter más torista como el año pasado porque no es donde yo me quiero encasillar por el concepto que persigo.

Lo afronto con mucha ilusión y con mucha felicidad de que se haya hecho posible. Es la Feria de mi ciudad y verme anunciado en ese cartel me da mucha alegría. La Glorieta es la plaza donde todos los salmantinos siempre queremos vernos anunciados, y poder estar encima en un cartel tan rematado y que está despertando tanto interés me hace mucha ilusión.

Y toros de Galache. La vuelta a La Glorieta de una ganadería histórica…

Sí, me hace especial ilusión también poder torear toros de esta ganadería porque nunca lo he hecho como matador de toros. Conozco al ganadero de hace muchos años, he ido muchas veces a tentar a su casa y tuve la oportunidad de torearla dos veces de novillero sin picadores en Villavieja de Yeltes y la verdad es que resultó muy bien. Son unas embestidas únicas que persiguen la muleta con una suavidad especial y con una humillación distinta.

Antes de Salamanca, este sábado torea en Bayona. Otro puerto importante…

La verdad es que es una tarde que me responsabiliza mucho porque Bayona es una plaza de primera, es sólo un toro, y soy muy consciente de la importancia que tendría poder cuajar un toro allí. Ahora pongo Bayona como punto de partida porque creo que es el primer puerto de montaña de la temporada por la categoría de la plaza y por el público francés que tanto me puede dar.

Y después de Salamanca, ¿qué queda en esta temporada?

En principio nada, Salamanca es la última. Siempre voy a estar preparado hasta que acabe el año porque siempre algo puede salir. No voy a relajarme después de Salamanca por si sale algo. Lo que venga, si tiene que venir, que me pille preparado.

¿Para el 2022 entre los objetivos está la confirmación de alternativa en Las Ventas?

Es algo que siempre está ahí. La confirmación es lo que me inquieta y lo que me ilusiona porque veo que estoy en muy buen momento para que el compromiso en Madrid llegara, pero por el momento dada la incertidumbre que hay en general con la situación sanitaria, prefiero no pensar demasiado a largo plazo y estoy con la cabeza muy centrada en estos dos compromisos que quedan. Luego vendrá un largo invierno para preparar la próxima temporada y sí, ojalá llegue esa confirmación. Estoy preparado para ello.

Para terminar, un mensaje para la afición de Salamanca…

Espero que vean mi mejor versión como matador de toros ya que llevo unos años sin poder rayar a esa altura, por lo menos en Salamanca, y les pido que vayan con ilusión porque va a ser una tarde histórica en la que dos figuras del toreo van a hacer un gesto que es muy importante para nuestra ciudad y para la tauromaquia en general, y yo voy a dar todo lo mejor de mí. Espero que la gente vaya a la plaza porque creo que va a ser un acontecimiento. Allí les espero.