“La apuesta de Morante por nuestra ganadería nos ha devuelto la ilusión”

Domingo, 5 de septiembre de 2021

El emblemático hierro salmantino vuelve a la Glorieta el 12 de septiembre. El cartel, compuesto por Morante de la Puebla, Juli y Alejandro Marcos, es el que más interés ha despertado entre los aficionados

2021 es el año Morante. Y así va a recordarse. La afición peregrina con él y su ingenio y su apuesta sin fisuras le ha llevado a citarse en Salamanca con una ganadería histórica del campo charro: Galache. El espectáculo está garantizado, y así se siente ya el ambiente entre los aficionados. El de la Puebla compartirá cartel con Julián López El Juli y el salmantino Alejandro Marcos. El ganadero, Francisco Galache, cuenta ya los días para la que es su gran cita de la temporada, y probablemente, uno de los retos más importantes para este hierro en los últimos años.

¿Cómo afronta la tarde?

Es un reto, una ilusión muy grande. Las sensaciones son muy buenas, es un plus de ilusión a nivel personal y profesional. Morante está logrando esta temporada despertar esa ilusión también entre los aficionados, y eso es tremendamente positivo para la Fiesta. A mí como ganadero la tarde de Salamanca hace que me vuelva a ilusionar, ya que llevamos muchos años duros en los que parece que estábamos condenados al olvido. La cita de Salamanca ha sido una luz para la ganadería.

¿Cómo se fraguó la idea?

Ha sido todo un empeño personal de Morante. Tenía claro que quería venir a Salamanca y quiso que fuera con este hierro, lo que a mí me llena de orgullo. La apuesta posterior de El Juli para unirse también al cartel hace por supuesto el cartel aún más atractivo, hablamos de un figurón del toreo. Además, la presencia de Alejandro Marcos le da además ese toque de novedad. Su presencia fue también una decisión del mismo Morante y a mí personalmente me encanta el cartel porque Alejandro también tiene mucho que decir, no se va a quedar atrás. Llega en un momento extraordinario y tengo mucha fe en que todo salga bien.

Volver a La Glorieta cuatro años después y con este cartel. Imagino que la responsabilidad es altísima…

Es un reto muy importante para Galache, el más importante de los últimos años. La responsabilidad es muy alta, porque no lidiamos en Salamanca desde el Desafío Charro que se celebró en 2015 con un concurso de ganadería con los diestros Javier Castaño y Eduardo Gallo. Desde entonces, no hemos vuelto a La Glorieta. Hay mucha alegría, mucha responsabilidad, son muchas cosas… pero al final sobre todo puede la ilusión.

Ha sido una temporada casi en blanco. Hasta el momento, solo habéis lidiado una novillada hace unos días en Villavieja de Yeltes. ¿Hay algo más en los próximos meses?

Sí, por el momento sólo hemos lidiado en Villavieja, y la verdad es que estoy contento con el resultado. Le dieron la vuelta a dos novillos y eso también ilusiona. Antes del 12 en Salamanca lidiamos una novillada en Villa del Prado y luego estamos pendientes de cerrar otra corrida de toros, pero no está cerrado oficialmente.

¿Un triunfo en La Glorieta podría abrir las puertas de más ferias de cara a la próxima temporada?

No lo sé, ojalá fuera así. Si te digo la verdad, soy muy agnóstico. Para los que tenemos ganaderías de este tipo los exámenes son a diario. Si todo sale bien tiene que servir, pero si sale mal nos puede hacer mucho daño. De cara a la próxima temporada, siendo realistas, seguro que el 90% de las Ferias estarán prácticamente cerradas, respecto a las ganaderías me refiero, pero si lo de Salamanca sale bien, nunca se sabe… seguiremos funcionando siempre que haya un Morante o toreros de su talla que pidan mis toros. Ojalá sea así.