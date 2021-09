Dos poemas, traducidos al inglés, para el encuentro ‘Por la muerte de la pandemia’ (Roma)

Beppe Costa leyendo poemas de A. P. Alencart, con Margalit Matitiahu y Stefania Battistella (foto de Jacqueline Alencart, Maghar - Israel, 2014)

Agradezco a Beppe Costa, poeta, editor y traductor italiano, por convocarme a otro encuentro de los que organiza y que acoge a poetas de varios países del mundo. Aquí los dos poemas que leeré este domingo, los cuales han sido traducidos al inglés por Era Buçpapaj, políglota poeta nacida en Albania, a quien estoy agradecido. Mi lectura será este domingo 5. Pensábamos encontrarnos para darnos un grande abrazo, pero el encuentro será virtual, vinculado con el Festival Internacional de Literatura de Berlín, donde estaba previsto que fuéramos, tras el acto italiano. Será el año venidero, esperrmos. Habrá una antología con los textos.

UN ABRAZO QUE TOCA EL CORAZÓN PARA SIEMPRE

Para Vikash Kumar Singh,

en la India

Digo una plegaria

por las muertes que acarrearon

estos largos meses.

Digo un conjuro

contra las nuevas pestes

que se ensañan

con todos.

Digo una palabrota

contra esta tragedia

que desarraiga

la solidaridad de muchos.

Digo que esto pareciera

una resurrección

de un negro pasado

de la humanidad.

Luego ya nada digo,

pero a quienes lamentan ausencias

de amigos y seres queridos,

doy un largo abrazo,

de esos que tocan el corazón

para siempre.

A HUG THAT TOUCHES THE HEART FOREVER

I say a prayer

for the deaths

those long months brought along.

I cast a spell

over new parasites

that are cruel

to everyone.

I cast a curse

over this tragedy

that eradicates

the solidarity of many.

It looks like

a resurrection

from a dark past

of humanity.

Then I speak to none

but those who regret the absences

of their friends and beloved ones.

I send them a huge hug

that touches the heart

forever.





VAMOS A RECOGER LOS ESCOMBROS

Vamos a recoger los escombros

y ver qué se puede hacer con lo que ha quedado.

Los días caídos, las horas sombrías,

los minutos que mucho se hicieron notar:

escarbemos todo ese tiempo

que trajo su propio pavor mientras pasaba;

limpiemos las viejas llaves del corazón;

desenterremos los cánticos que quedaron debajo

de tantas bocas turbadas; saludemos

de nuevo a quienes se apartaban

al vernos…

Tenemos el fervor para seguir,

una linterna alumbrando nuestros pasos

aunque los coches con sirena sigan

su tránsito frenético y todavía pocas parejas

se tomen las manos cuando el crepúsculo.

Nada de jolgorios: solo muestras de humildad

para que el árbol del miedo

no siga floreciendo.

Vamos a recoger los escombros

y ver qué se puede hacer con lo que ha quedado.

LET US COLLECT THE RUBBISH

Let us collect the remains

and see what we can do with what is left.

Passing days, dark hours,

minutes subject to observation:

let us excavate the entire period of time

that brought terror along with itself,

let us clean the old keys of our hearts,

and thus discover the songs remaining unsung by so many troubled mouths

below in the depth of silence;

let us say goodbye

again to those who fled

as soon as they saw us.

We still have enough zeal to follow

a torch that illuminates our steps

even though siren cars never stop darting into streets

in all directions

while a few couples walk hand in hand at dusk.

There is no time for revelries: manifestations of humility instead

can make trees of fear

stop blooming.

Let us collect the remains

and see what we can do with what is left.

English translation by Era Buçpapaj

La poeta y traductora Era Buçpapaj

Los poetas que leeremos somos: Alessandra Trevisan (Venezia), Alessandra Tucci (Roma), Alfredo Perèz Alencart (Salamanca), Ali Al Ameri (Giordania), Andrew Singer (New York), Anna Maria Curci (Roma), Antonio Vanni (Isernia), Claudio Moica (Carbonia), Cristina Polli (Roma), Daniela Dante (Brescia), Era Buçpapaj (Tirana) Evan Myquest (Sacramento), Fabiola Sali (Milano), Luan Rama (Parigi), Lucianna Argentino (Roma), Marco Cinque (Roma), Nikolle Loka (Tirana), Nora Capomastro (Cagliari), Olimbi Velaj (Durazzo), Patrizia Nizzo (Nettuno), Poul Lynggaard Damgaard (Aarhus), Said Abu Tabanja (Gaza), Simone Principe (Isernia), Stefania Di Lino (Roma), Tendo Taijin (Tokio), Ugo Magnanti (Nettuno), Uke Buçpapaj, (Tirana) Valbona Jakova (Ghedi), Beppe Costa (Roma). También participatán los músicos Marcos Vinicius (chitarra-Brasile/Roma), Nicola Alesini (sax-Roma) y Matteo Cavicchini (piano-Mantova). Los traductores han sido Era Buçpapaj y Valbona Jakova, mientras que la lectura de algunos textos estará a cargo de Marcello Aslan.