Dani Sotres: “Volver a Salamanca es especial, allí dejé a muchos amigos y gente querida”

Jueves, 2 de septiembre de 2021

Dani Sotres, portero de la Cultural Leonesa y ex del Salamanca UDS, se enfrentará a Unionistas este domingo en el Reina Sofía y volverá a una ciudad en la que vivió y cuajó grandes actuaciones para disputar la segunda jornada del campeonato de Liga en Primera RFEF.

Vuelta a Salamanca: “Volver a Salamanca siempre es especial, allí dejé a muchos amigos y a gente querida… aunque sea un partido contra Unionistas y no vaya a ver a muchos de ellos, seguro que será emotivo”.

Cultural, una plaza grande: “Estoy muy contento desde el principio, vamos adaptándonos poco a poco y la pretemporada ha servido para eso. No empezamos de la mejor manera posible, yo especialmente al tener un error de bulto… pero hay que convivir con ello. Tengo mucha ilusión por esta temporada”.

Fallo en la primera jornada y cómo está de ánimos: “Hay que decir que solo fue error mío. El defensa trata de despejar y no hay comunicación por mi parte desde el principio, luego cometo un error grosero porque la puedo coger con la mano y la intento despejar por las dudas que le pudiera crear al árbitro. No hay que darle más vueltas y a todos nos fastidia fallar. He pasado un par de días jodidos. Esto es fútbol y a la semana siguiente tienes una oportunidad de resarcirte”.

Más motivación para hacerlo bien ahora: “Sí, pero no por el error. Siempre intento aportar todo lo que puedo y confío en mí. Si me toca jugar, quiero ayudar al equipo a lograr la primera victoria del año”.

Unionistas: “Es un equipo renovado y que ha mantenido a algunos jugadores del año pasado, aunque sigue con sus señas de identidad. Por algo están ahí y en su casa nos pondrán las cosas difíciles”.

Comentarios de gente del Salamanca UDS por el partido: “Sé la rivalidad que hay, pero cada uno está centrado en lo suyo. A medida que se acerque el partido, y cuando esté allí, ya me dirán algo en plan de broma (ríe)”.

Visión de su antiguo club: “Es lo que demandaba la gente: jugadores con experiencia en Segunda B. Calderón es un acierto, conoce el club y sabe lo que hay porque ya es su segunda etapa. Tienen buena pinta y les deseo lo mejor para que suban a Primera RFEF”.