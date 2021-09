Ullán iluminado 

Domingo, 5 de septiembre de 2021

La figura de José-Miguel Ullán (Villarino de los Aires, Salamanca, 1944 – Madrid, 2009) ocupa un lugar de gran importancia en el panorama de la poesía española, en un período que comprende desde los años sesenta del pasado siglo hasta la primera década del presente.

Pero su importancia va más allá de lo poético, ya que su quehacer se extiende hacia el mundo del arte y también de la cultura, a través del periodismo cultural que ejerciera, del comisariado de exposiciones que llevara a cabo, de su exploración del mundo de la copla y de otras músicas populares, en una suerte de peculiar antropología para desentrañar lo que somos.

En la creación de Ullán, sea del tipo que sea –poesía discursiva, visual o experimental, prosas inclasificables, indagaciones plásticas, textos críticos… y otros varios tanteos creativos y críticos–, percibimos siempre un aire nuevo, ya que siempre explora en esos territorios del afuera, en los que él, por otra parte, como creador, se sitúa, en una suerte de nomadeo que nunca abandonara.

Uno de sus modos de estar en el mundo lo resume en un poema breve, del que extraemos los siguientes versos (citamos de memoria): “virtud / de no estar nunca lo suficiente / en cualquier parte”. Esta es una de las claves de Ullán: no pisar como creador los territorios tópicos y consabidos, no consolidar nada, sino estar siempre en ese mundo de los tanteos, que tanto lo caracterizan como creador.

En toda su creación, hay como un espíritu burlón, muy ribereño –no olvidemos que procede de Las Arribes salmantinas–, que se tiñe, en ocasiones, también de melancolía. Aunque es la búsqueda lo que mejor lo define.



En su diálogo con el arte, tiene resultados maravillosos, en esos libros o carpetas de artistas, en los que su palabra dialoga con obra gráfica y creaciones plásticas de Joan Miró, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Eusebio Sempere, Antonio Saura, Vicente Rojo, Juan Soriano… y otros artistas contemporáneos bien significativos.

Desde el pasado 20 de marzo hasta el ya cercano 26 de septiembre del año en curso, puede visitarse una exposición dedicada a José-Miguel Ullán por el MUSAC de León y que se desarrolla en su sede, con el título de: “Visto y no visto – Texto y gesto en José-Miguel Ullán”. En ella, de un modo expresivo, se entremezclan rasgos de su biografía, de sus escrituras expandidas, de sus tanteos plásticos, de su sentido crítico, de sus relaciones y diálogos con artistas y escritores…, de su modo de estar en el mundo, en definitiva.

Es una hermosa exposición, pues, recorriéndola, percibimos ese temblor de un ser humano, de un creador inclasificable, de un rebelde…, que ilumina muy bien nuestro tiempo, al tiempo que ilumina los procesos e intereses creativos del propio Ullán.

Podemos interpretar tal exposición como una ofrenda. Hubo siempre, en José-Miguel Ullán, una actitud oferente, entregando a sus gentes amigas y cercanas esos deliciosos objetos verbales y gráficos salidos de su ser creador, y siempre con una gran atención y un gran cuidado.

El propio Ullán, en algún momento, dejó dicho: “se escribe para no tener poder y carecer de lugar”. Genio y figura, rebelde, creador anti-convencional, nómada, buscador, apátrida… Pero siempre con ese descreimiento y esa actitud de ponerlo todo en solfa, muy de su origen riberano.