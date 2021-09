Museo de la Historia de la Automoción de Salamanca, un motorizado viaje en el tiempo

Miércoles, 1 de septiembre de 2021

El MHAS acaba de presentar el II Raid Solidario Proyecto Hombre

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca fue inaugurado por SS MM los Reyes de España en el año 2002, consolidándose como uno de los principales centros culturales de la ciudad. En su exposición pueden contemplarse más de 150 vehículos de diferentes épocas históricas, construidos y diseñados en el siglo XX y XXI. Una de las mejores colecciones existentes en España y Europa que pretende mostrar la evolución del diseño del automóvil, desde los primeros intentos de mecanización en el siglo I a.C., hasta la actualidad y, en ocasiones, hacia el futuro, a través de su exposición permanente y frecuentes exposiciones temporales. Un museo incluido en la completa red de Museos de Castilla y León, vivo y sugerente, que se consolida, en esta Capital Europea de la Cultura, como un destino de experiencias y con un atractivo permanente.

La exposición se extiende en más de 4.500 metros cuadrados repartidos en tres plantas, que acogen vehículos con un gran significado para la historia de la automoción. Se pueden contemplar piezas únicas como un Hispano Suiza 30/40 HP de 191 O, un automóvil en estado absolutamente original; siendo el primer automóvil en España declarado Bien de Interés Cultural o dos replicas de los automóviles pioneros que circularon en el mundo, el Triciclo Benz de 1885 y el Bonet de 1899. Otras piezas de especial interés son dos automóviles Utilizados por los dos últimos jefes del estado español, un Cadillac Fleetwood 75 del año 1970 y un Mercedes-Benz 560 SEL. También destacan otros automóviles de competición, como un Amilcar de los años 20 y el Formula 1 utilizado por Fernando Alonso, Nelson Piquet Junior y Romain Grosjean en la temporada 2009.

Además, el Museo organiza tanto muestras temporales como otras actividades. El pasado lunes fue presentado el II Raid Solidario Proyecto Hombre.

Otros museos en España

La colección del MHAS es una de las más completas de toda España, ya que muy pocos museos pueden competir en variedad y cantidad la propuesta salmantina. De entre otras opciones nacionales, destaca la colección de vehículos de la Fundación RACE, una selecta muestra de coches clásicos entre los que figura un Panhard & Levassor de 1898, un Delahaye de 1899, un Mercedes Simplex de 1902, un Hispano-Suiza 20 HP de 1906, un Delaunay-Belleville de 1908, etc. Las visitas concertadas facilitan conocer una colección no muy extensa pero de gran valor histórico, que destaca también por una gran biblioteca.

En Cataluña se puede encontrar un par de destinos destacados, primero la Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret. Comenzó a gestarse a finales de los años 50 del siglo pasado con la adquisición de un Ford T de 1923. A partir de ahí, esta colección familiar fue incrementándose y en la actualidad dispone de más de 300 coches clásicos, material de diversos temas y procedencias relacionado con la automoción y una biblioteca con más de 4.000 libros y 15.000 catálogos, hemeroteca, archivo fotográfico, etc.

Después se encuentra el Museo del Automóvil de Barcelona. En pleno centro de la Ciudad Condal se ubica el Museu de l’Automòbil de Barcelona, una iniciativa del Antic Car Club de Catalunya. En este caso, los coches clásicos expuestos pertenecen a varios de sus socios y entre ellos hay vehículos de gran valor anteriores a la II Guerra Mundial, así como otros de décadas posteriores más próximos al concepto de coche clásico deportivo.

Todo ello sin olvidarnos que la cercana Santa Marta de Tormes posee su propio homenaje a los vehículos clásicos, concretamente motos, en su Museo de la Moto Histórica.

Se trata de un centro expositivo que alberga una importante colección de motos cedidas al Consistorio santamartino. Cuenta con cincuenta motocicletas expuestas, ordenadas cronológicamente, nos muestran la continua evolución de la mecánica aplicada al mundo de las motos, pudiendo verse las tendencias y soluciones técnicas aplicadas en cada época. La motocicleta siempre desempeñó su labor como vehículo utilitario, sin descuidar en ningún momento su faceta deportiva, sin embargo, es en los años 70 y posteriores cuando se convierte en un vehículo deportivo y de ocio capaz de alcanzar unas prestaciones cada vez mayores. Es en esta época donde se centra el mayor número de unidades, convirtiendo a este museo en algo único en este tipo de muestras culturales.