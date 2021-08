Aldeaseca de la Armuña comienza septiembre por todo lo alto con una amplia programación cultural

Martes, 31 de agosto de 2021

Estas actividades empiezan el viernes día 3 de septiembre en el frontón de la localidad con “Tu Gran Noche” a las 21:30 horas.

La pedanía de Aldeaseca de la Armuña presenta una programación cultural muy surtida para el primer fin de semana de septiembre.

Estas actividades empiezan el viernes día 3 de septiembre en el frontón de la localidad con “Tu Gran Noche” a las 21:30 horas. Un espectáculo musical que propone un viaje en el tiempo con canciones de toda la vida de la mano de Carol San José y Felipe Alonso.

El sábado día 4 “El mago Juán” pone un toque mágico con una actuación para los más pequeños de la casa. Desde las 12:00 horas se podrá disfrutar de sus diferentes trucos de magia. Por la noche el grupo “10 Cuerdas Pop” tocará las canciones más populares en nuestro idioma con su toque acústico tan particular. Juan José y Nicolás Valle junto a Hugo Bernalt pondrán la nota musical a este día desde las 21:30 horas. Ambas actuaciones se celebrarán en el Frontón de Aldeaseca.

Para finalizar las actividades, el domingo 5 de septiembre Aldeaseca de la Armuña organiza tres actividades para todos los públicos. Por la mañana habrá un parque infantil con diferentes hinchables para los niños mayores de 3 años. Desde las 11:00 horas hasta las 14:00horas se podrá disfrutar de la actividad en el campo de fútbol. Por la tarde, propone el show de “Félix el Gato”, una metralleta de chistes cortos que empalma en monólogos que no dan treguas al espectador que no podrán contener la carcajada. También en el frontón, pero unas horas más tarde y para finalizar la programación cultural, se emitirá la película española “Padre no hay más que uno”. Desde las 21:30 se podrá al aire libre una de las comedias españolas mejor valoradas de los últimos años, ideal para todos los públicos.