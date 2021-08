Lázaro Hernández Becerro, entre latidos de pintura

Martes, 31 de agosto de 2021

La exposición del pintor salmantino, muy visitada por el público, seguirá expuesta en el hotel Hospes Palacio de San Esteban durante más tiempo

Nos acostumbramos en esta Salamanca nuestra a la nueva forma de hacer cultura con menos público, medidas de seguridad y en el caso de la pintura, la necesidad desde hace un tiempo de buscar otras salas para exponerla en una gran diversidad de muros y estancias donde ofrecerse a la mirada del público. Las del hotel Hospes Palacio de San Esteban ya son familiares gracias al empeño de los gestores del mismo y de Gesprosal, que con la sabia mano de Antonio González Losa gestiona la muestra de diversos artistas en este hermoso marco. Paredes que, en esta ocasión, ofrecen el color y la pericia del artista nacido en Puebla de Yeltes Lázaro Hernández Becerro a quien Antonio González presenta como “Un pintor que pinta el pulso de la vida, la visión de la naturaleza, porque es un hombre de naturaleza que se sirve de la obra figurativa para mostrar un mundo que vamos a perder y que debemos conservar”.

Un mensaje contundente, el de un experto en gestión ambiental, al que el artista responde también con preocupación ecológica, una pincelada trágica sobre la alegría que representa para él, tras la pandemia y el confinamiento en Madrid, mostrar sus cuadros en Salamanca, cuadros que retratan la belleza que ve en sus viajes. Dueño de una técnica depurada y precisa, el pintor recrea la naturaleza en marinas de prodigiosos azules, paisajes y bodegones minuciosos que nos reconcilian con la luz y los hermosos rincones que tanto nos empuja a proteger. Pintor desde su más tierna infancia en la que “reproducía la realidad a través lápices y ceras”, descubrió pronto la capacidad de su espíritu para descubrir y mostrar la belleza. Una belleza que aparece en esta serie de cuadros titulada “Entre latidos”, porque según el artista, “Son las pulsiones del ir y venir entre la belleza”.

Una belleza que Hernández Becerro trabaja desde la fotografía, el grabado y la pintura y que descubre las posibilidades del color, la falta o la sugerencia de elementos humanos tras esas miles de horas dedicadas a la observación, que, según el dicho, dan lugar a la maestría. Una maestría que el artista tuvo que alcanzar, dolorosamente, tras el episodio que marcó su vida desde la adolescencia: la explosión de una bomba que supuso un antes y un después a la edad de trece años y que quizás explica también su gusto paciente por la observación, el estudio detenido de la luz, el color y las posibilidades de la técnica, así como su enorme humanismo.

Hernández Becerra no es solo un pintor dotado del don del color y la luz, su discurso, profundamente humano, insta a la observación de la belleza, al goce de compartirla con aquellos que nos hacen la vida más amable, y sobre todo, a conectar con las emociones antes de hacerlo con la técnica y a disfrutar de aquello que tenemos. Pinta puertas y espacios abiertos que nos llevan a otro lugar donde salir del espacio de la comodidad, aboga por la contemplación del trabajo de otros artistas y empuja a la solidaridad, anunciando que una parte de la venta de los cuadros, la que le corresponde al artista, será destinada a proyectos para ayudar a Haití. Para Hernández Becerro, siempre hay que mirar hacia el futuro, permanecer activos, dar un paso más allá de la crisis… y no solo lo demuestra con su historia personal, de superación y de trabajo constante, sino a través de gestos como el que nos anuncia en esta fiesta que no es de cierre de su exposición, sino de continuidad.

Obra que nos devuelve a la belleza de una pintura figurativa, directa, marcada por la luz, la impresión del paisaje, la captación del instante, la muestra no solo son los latidos del corazón, enorme y solidario, del artista, también son una llamada de atención –muy en consonancia con la labor medioambiental de Gesprosal, la empresa que hace posible junto al hotel esta exposición- hacia la belleza de una naturaleza que maltratamos y que ha de sernos el espacio donde vivir en comunión con su belleza. Un ejercicio al que ayuda el trabajo sosegado de un artista de discurso filosófico y hermosa cercanía, Lázaro Hernández Becerro en las paredes del hotel Hospes Palacio de San Esteban, una visita muy recomendable.

Charo Alonso.

Fotografía: Carmen Borrego.