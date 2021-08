Un total de 19 establecimientos de Ciudad Rodrigo podrán ofrecer 2x1 en pernoctaciones

Martes, 31 de agosto de 2021

Al igual que ya estaban haciendo Salamanca capital y Santa Marta de Tormes, y con el objetivo de no estar “en desventaja” con ellas, en palabras de la delegada de Turismo Beatriz Jorge Carpio, y “competir en igualdad de condiciones y no quedarnos atrás”, según el alcalde Marcos Iglesias, también llega a Ciudad Rodrigo la promoción 2x1 en establecimientos hoteleros de todo tipo (hoteles, hostales, pensiones, apartamentos turísticos, etc.), consistente en regalar a los clientes alojados una segunda noche de pernoctación.

En el caso de Ciudad Rodrigo, el Ayuntamiento ha establecido en el Presupuesto Municipal una partida de 30.000€ procedentes del remanente de tesorería, que se van a repartir entre 19 establecimientos hoteleros de la ciudad de forma proporcional a lo que paga cada uno de ellos en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). De este modo, las cantidades a percibir por los titulares de los establecimientos oscilan entre los 99,28€ que recibirá José Luis Lorenzo Martín y los 7.769,55€ correspondientes al Hotel Conde Rodrigo II.

Entre otras cantidades, figuran 2.598,32€ para el Palacio de los Ávila y Tiedra; 2.385,50€ para el Hotel Conde Rodrigo I; 2.196,21€ para el Hotel Puerta de Ciudad Rodrigo; 2.097,32€ para el Hotel La Bodega; 2.020,68€ para el Parador de Turismo; 1.408,10€ para el Hostal Parque Florida; 1.090,97€ para el Hostal Puerta del Sol; 575,88€ para el Hostal Yoanna; 495,04€ para el Hostal Miróbriga; 386,53€ para el Palacio Antigua Audiencia; así como varias cantidades para los establecimientos vinculados a los Arcos como el Hotel Arcos o la Hospedería Castilla (como el listado facilitado sólo es de titulares de establecimientos, y hay una persona que aparece varias veces, no se puede precisar qué dinero corresponde exactamente a cada uno de esos lugares).

A partir de ahí, cada establecimiento gestionará ese dinero como quiera, aplicando la promoción 2x1 como considere más conveniente. Es decir, un establecimiento puede decidir regalar la 2ª noche a aquellos que se alojen entresemana, puede hacerlo en un mes concreto, etc. Lo único claro es que deberán hacerlo antes del 30 de junio de 2022, y justificando posteriormente al Ayuntamiento cómo han usado el dinero recibido.

En palabras de Beatriz Jorge Carpio, están “satisfechos por la medida”, esperando que los establecimientos “rentabilicen lo máximo posible lo que les vamos a dar”, añadiendo la delegada de Comercio, Laura Vicente, que esta campaña también supondrá una ayuda al comercio de la ciudad de forma indirecta (porque aquellos que vengan animados por esta campaña se entiende que harán compras).

Según señaló Marcos Iglesias en la mañana del martes, con esta iniciativa quieren “aumentar las pernoctaciones y dar visibilidad a Ciudad Rodrigo”, esperando incluso que aquellos que se acerquen a conocer la provincia de Salamanca escojan Miróbriga para alojarse. Al hilo de ello, esta promoción 2x1 será uno de los elementos que Ciudad Rodrigo ‘venda’ en una campaña publicitaria que va a desarrollar en Madrid durante el mes de octubre, con el objetivo de atraer turismo durante toda la época otoñal, empezando por el Puente del Pilar.

Esta campaña publicitaria tendrá como epicentro el intercambiador de Plaza de Castilla y vendrá de la mano del Consorcio Transfronterizo de Ciudades Amuralladas (que integran Ciudad Rodrigo y Almeida). La campaña tendrá un coste total de 6.000€, invirtiéndose la mitad del dinero en Madrid y la otra mitad en Lisboa. Con estas iniciativas, el Ayuntamiento “muestra su compromiso con la recuperación económica y con los sectores más desfavorecidos que han sufrido mucho la pandemia”.