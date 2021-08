Diputación aprueba una moción de apoyo al pueblo cubano e insta de nuevo a garantizar la sanidad rural presencial 

Martes, 31 de agosto de 2021

También se aprobó instar a la Confederación Hidrográfica del Duero a modificar los criterios para la plantación de choperas, cuyos cambios afectan a numerosos municipios de la provincia

El pleno de la Diputación de Salamanca ha aprobado este martes las mociones presentadas por el PP, Cs y PSOE referentes a Cuba y a la sanidad rural, al tiempo que se ha aprobado -por unanimidad- la adhesión de la Diputación Provincial de Salamanca al Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).

PP y Cs han llevado al pleno una moción conjunta de apoyo de la Diputación al pueblo cubano. En su intervención, el diputado de Cs, Manuel Hernández, procedió a dar lectura a la moción en la que se señala, textualmente, que “el pueblo cubano está pasando por una situación dramática de emergencia en todos los niveles. Sin medicinas ni suministros básicos y con escasez de los alimentos más esenciales se ha echado a la calle pidiendo un cambio de régimen y la apertura democrática del país. Las protestas multitudinarias han sido completamente pacíficas y han reunido a personas de todas las edades y condiciones a lo largo del país”.

Ante esta situación, la moción conjunta -aprobada con los votos de PP y Cs- propone “la firme condena de la represión ejercida por la Dictadura Cubana contra su propio pueblo; la solicitud pública del fin inmediato de la violación de los derechos humanos y la excarcelación de todos sus presos políticos; la restauración de las comunicaciones al exterior y del internet a fin de que los cubanos en el extranjero puedan volver a tener noticias de sus seres queridos y se pueda comprobar por la Comunidad Internacional la situación real de la población de la isla” y “la apertura inmediata de un proceso de democratización del país, tal y como han expresado de forma pacífica y multitudinaria los cubanos aun poniendo en peligro su propia seguridad e integridad física”, así como “mostrar todo el apoyo y solidaridad con la comunidad cubana residente en Salamanca y que vive con angustia la grave situación de sus seres queridos”.

El diputado no adscrito, Juan Francisco Bautista, consideró que PP y Cs “aprovechan de forma partidista para traer a este pleno algo que difícilmente nos concierne”. En similares términos se manifestó el portavoz del PSOE, Fernando Rubio, señalando que “nos traen un tema ajeno, de las altas esferas internacionales, en todo caso de nuestra diplomacia, y tratan de darle una patada en el estómago al presidente Pedro Sánchez y al Gobierno, pero lo hacen en el estómago de esta casa. Está todo por hacer en la provincia y nos vienen con esta moción. Es una moción extemporánea que no vamos a apoyar”.

Por su parte, Carlos García Sierra, señaló que “uno se queda perplejo, la moción no establece ninguna crítica al Gobierno de España, lo único que pedimos es un pronunciamiento institucional. No se puede decir que estamos de acuerdo en el fondo y cuando hay que manifestarse votamos en contra. O se está a favor de la libertad y la democracia o no se está”.

Plantación de choperas

Por otra parte, se aprobó por unanimidad la proposición presentada por el PP para instar a la Confederación Hidrográfica del Duero a permitir la plantación de choperas en DPH cartográfico, con una distancia de 5 metros a la banda de vegetación natural próxima al cauce de aguas bajas, “Dada la importancia que tiene para nuestros municipios, insistimos con esta nueva moción”, argumentó el diputado Román Hernández. “Estamos hablando de un cultivo apto para zonas de mala calidad agronómica de suelo, es decir, donde no se pueden realizar cultivos agrícolas por motivos de rentabilidad o por ser terrenos parcialmente inundados por el río en las grandes avenidas. Las choperas actúan como sistemas naturales de depuración ripícola al capturar los pesticidas, abonos y otros contaminantes utilizados en los cultivos agrícolas colindantes, es decir; son filtros verdes de las aguas de escorrentía superficial y de la capa freática antes de que alcancen el río”.

Los municipios a los que afecta la medida de la CHD son Alaraz, Alba de Tormes, Alconada, Aldealengua, Aldearrubia, Almenara de Tormes, Boveda del Rio Almar, Castraz, Ciudad Rodrigo, Éjeme, Encinas de Abajo, Encinas de Arriba, Florida de Liebana, Gajates, Galisancho, Garcihernández, Huerta, Juzbado, La Maya, Ledesma, Machacón, Montejo, Nava de Sotrobal, Pedrosillo de Alba, Pelabravo, Pelayos, Pino de Tormes, San Pedro del Valle, Santa Marta de Tormes, Sieteiglesias de Tormes, Valverdón, Villagonzalo de Tormes y Villarmayor.



Moción sanidad rural

También salió adelante por unanimidad la moción nuevamente presentada por el PSOE en defensa de la atención presencial en todos los consultorios médicos de la provincia de Salamanca.

“El pleno provincial del pasado 30 de abril acordó por unanimidad la proposición del Grupo Socialista "por la reapertura total de los consultorios médicos de la provincia de Salamanca, tras la reorganización del servicio realizada en los momentos más críticos de la pandemia”, recordó Fernando Rubio. “Lo hicimos manifestando que la asistencia telefónica, si bien cumplió su objetivo en una situación tan excepcional, es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria y no debía instaurarse como forma ordinaria de consulta médica. “El voto favorable unánime a estos argumentos supuso una auténtica declaración de principios del pleno provincial, por lo que mostramos a todos los miembros de la corporación nuestro agradecimiento sincero, con especial bienvenida para quienes hasta el momento habían rechazado nuestras propuestas”.

Sin embargo, “no habían pasado dos meses cuando la Consejera de Sanidad nos sorprendía declarando que "hay que poner en marcha la reorganización" de la asistencia sanitaria rural "para que no haya médicos con menos de 500 tarjetas sanitarias mientras que otros tienen más de 1.500". Estas palabras cayeron como jarro de agua fría sobre el consenso provincial que tanto había costado lograr”, por lo que en el pleno del 30 de junio se presentó una nueva proposición "en defensa de la atención presencial en todos los consultorios médicos de la provincia de Salamanca", conminando a la corporación a reafirmarse en el acuerdo adoptado dos meses atrás.

“Lo que hacemos hoy es traer al pleno la misma resolución, demandando de manera encarecida su apoyo, para instar a la Junta de Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para garantizar la atención presencial”.

El diputado no adscrito, Juan Francisco Bautista, recomendó al PSOE que “pongan a trabajar a sus procuradores, pongan a hacer, todo esto que hacen aquí que lo hagan en las Cortes, donde deben hacerlo, aquí poco más vamos a conseguir que el que todos estemos de acuerdo” y “saquen a los vecinos a la calle, es la mejor manera de que PP y Cs se enteren de que están haciendo las cosas mal”.

El diputado de Cs Manuel Hernández, por su parte, apuntó que “el PSOE vuelve a utilizar la sanidad como arma arrojadiza o como desgaste político”. “En ningún momento la Consejería de Sanidad ha manifestado la intención de suprimir las consultas presenciales”, añadiendo que “aunque se trata de una moción repetitiva, la volveremos a apoyar porque

El diputado José María Sánchez, por el PP, apuntó que “no tenemos ningún inconveniente en reiterar el texto de la moción”, si bien apuntó que “es curioso que pida en Castilla y León una serie de medidas y luego nos encontramos los cierres de los puntos de atención continuada en Aragón, y ahora curiosamente también en Castilla-La Mancha”. “¿Sabe cuántos consultorios estarían cerrados con la política del PSOE cuando gobernó? La única que cerraba los consultorios con menos de cien habitantes. En Salamanca no se pasaría consulta en 209 consultorios”. Insistió asimismo en que “entendemos que la proximidad de los consultorios locales es importantísima, no se va a cerrar ningún consultorio”.

También salió adelante la moción para reclamar “una UVI móvil para Vitigudino ya”.

FOTOS: Lydia González