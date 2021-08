Vitigudino abrirá su Escuela Municipal de Idiomas

Martes, 31 de agosto de 2021

La apertura tendrá lugar el 4 de octubre y será gestionada por la empresa get brit!

Vitigudino abrirá el próximo 4 de octubre la Escuela Municipal de Idiomas en la que ofrecerá el aprendizaje de inglés, portugués, francés y alemán a niños y adultos con edades a partir de dos años y será gestionada por la empresa es get brit!, “referente nacional en este tipo de formación”, señalan desde el Consistorio. Los interesados podrán inscribirse en el Ayuntamiento.

De acuerdo con la información facilitada por la concejala delegada en Educación, María José Vicente, el acuerdo ha sido firmado por la alcaldesa, Luisa María de Paz Palacios, y la delegada de get brit! en Castilla y León oriental, Federica Yakoubi, quienes han manifestado su satisfacción por la inminente puesta en marcha de este nuevo servicio cada vez más necesario para una óptima formación de los vecinos de Vitigudino.

get brit! ofrece diferentes modelos de aprendizaje de idiomas, no solo a través de las propias EMIS ya que también organiza campamentos de verano (Urban Summer Camp) con carácter educativo y de entretenimiento, donde los menores disfrutan de actividades diferentes y divertidas reforzando su nivel de inglés.

Además cuenta con el Mini English Method creado por profesores nativos ingleses, irlandeses y americanos, pensando en las ventajas y dificultades educativas tanto de docentes como de los niños y niñas españoles que comienzan a hablar inglés en edades de entre 2 y 7 años.



Asimismo, desarrolla cursos intensivos de 45 días o cuatro meses donde prepara a sus alumnos a certificar su nivel B1, B2 o C1. También ofrece el one to one que son clases de idiomas individualizadas basadas en la conversación (speaking) en función de lo que demande el alumno; cursos de inmersión lingüística para lo que ofrece viajes en verano de tres semanas para alumnos mayores de 12 años y durante todo el año a alumnos adultos. También ofrece servicios a empresas con un método especializado en el sector a través del programa Corporate.

La empresa get brit! inició el curso 19/20 con 254 escuelas municipales de idiomas (EMIS), un 14% más que el año anterior, que impartirán el modelo educativo de la conocida organización a 20.437 alumnos, lo que supone un 5,75% más que el pasado año, en toda España. get brit! es centro oficial y examinador de Trinity College London y Centro preparador de Cambridge English.

get brit! está presente en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias.