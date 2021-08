El cupón de la ONCE reparte 20.000 euros en Guijuelo 

Martes, 31 de agosto de 2021

Julián Martínez Martín es quien ha repartido la suerte y la ilusión entre sus clientes

El cupón de la ONCE de este domingo ha repartido 20.000 euros en lGuijuelo, correspondiente a 1 cupón premiado con 20.000 euros, vendido a través del Terminal de Punto de Venta (TPV)

El vendedor de la ONCE Julián Martínez Martín es quien ha llevado la ilusión y la suerte a Guijuelo, desde su puesto de venta situado en la Plaza Mayor del municipio. El trabajador de referencia, viene ejerciendo la venta de productos de juego de la ONCE desde marzo del año 2018

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece, por 2 euros, 1 premio de 300.000 € más 5.000 € al mes durante 20 años a las 5 cifras más serie y 4 premios adicionales de 4 Sueldazos de 2.000 € al mes durante 10 años. Además de 54 premios de 20.000 € a las 5 cifras; y premios de 200, 30 y 4 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente del cupón premiado. Así como reintegros de 2 euros a la última cifra.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 22.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.com).