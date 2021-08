Fotogénico

Martes, 31 de agosto de 2021

Decía un buen amigo: ‘Vivimos gracias a las historias que nos contamos’… Bien sea a través de las redes sociales, en la Prensa, Radio y Televisión y también (no lo olvidemos), de la Fotografía. De ello es protagonista nuestro invitado de hoy; dentro de la “serie”-¡Los diez amigos del señor Manuel! José Antonio Vicente. (Ver foto), donde la fotografía adquiere niveles superlativos en su quehacer diario. Y qué según me cuenta: “Le gusta la fotografía desde hace más de 30 años, al descubrir la magia del revelado en el cuarto oscuro. Y que empezó en ello en el Ateneo de Salamanca junto al gran-Pepe Núñez- de grato recuerdo, pasando proyecciones de la Sociedad Fotográfica de Salamanca. También en Caja Duero.

- Buenos días señor Manuel.

- Buenos y santos prenda. Ya veo que sigues escribiendo sin parar de tus amigos y los míos; a los que estoy muy agradecido por la deferencia exagerada qué tienen por mí modesta persona. A lo que correspondo, dándoles mis sinceras ¡GRACIAS!

- Sí, señor Manuel, le aprecian y hoy también-José Antonio -, incide el ello: “El señor Manuel una gran persona y sus preguntas y respuestas son muy certeras. Le he visto ahora a últimos de mes en una boda en Salamanca y la novia de Villaflores, pues en ese pueblo salmantino tengo connotaciones familiares”.

- Me he quedado gratamente sorprendido por la noticia. Y puedes estar seguro que he tenido un buen “parlao” ese día, con mucha satisfacción y que con más de una sorpresa.

- José Antonio Vicente nace en Salamanca en Casa de la Madre-, de Pizarrales. En cuya Iglesia fue bautizado. Luego se trasladaron al centro de Salamanca por el trabajo de su padre en el Hotel Monterrey. Estudió en el Colegio de San José, en el Fray Luis de León y formación profesional en Martínez Urribari. Actualmente es-Técnico Administrativo y añade: “Me gusta el ser Informático, de lo cual poseo conocimientos, también soy diseñador de WEB”…

- Tengo que añadir como colofón a su personalidad inquieta, que cuando le pedí una foto personal para esta entrevista-semblanza, me contestó: “No soy fotogénico como tú” ¿Será una indirecta-directa? Yo solo sé hacerlas”. Y añadió; publica la de Salamanca que es mía (Ver foto), cosa que hago sin rechistar.



- Por cierto y pregunto. José Antonio es tú noveno entrevistado ¿Quién será el último de los 10 programados?

- Pues uno señor Manuel… que además seré yo; el autor. Con el título-¡Y… 10! Donde daré cuenta sobre mis impresiones sobre estos amigos de usted y míos, que nos han acompañado durante varios días.

- ¿Serás capaz? ¡Vaya sorpresa!

- Pero ello será la próxima semana. Pues hoy tenemos que terminar con nuestro amigo-José Antonio Vicente-, al que le “pirra” la fotografía en la que ha obtenido muchos premios y reconocimientos en estos años. Pero qué si hay algo que le caracteriza también es la humildad. Ya que no me negaran ustedes que no es humildad el no querer una fotografía para la Entrevista; por no considerarse –FOTOGÉNICO-en unos tiempos actuales en que casi todo el mundo “corre” para salir en los medios de comunicación (aún siendo feos). Sin hablar de los “SELLFIS” en cualquier postura e insólitos lugares… él sólo hace las fotografías… ¡Ahí lo dejo!

- Sí. Alguien muy importante Rebindrarath Tagore, decía: “Cuanto más grandes somos en humildad, tanto más cerca estamos de la grandeza”.

- Estoy de acuerdo con Tagore y con usted señor Manuel. Y como ha coincidido en la boda con –José Antonio-, y sé que le dio recuerdos de mí parte. En el próximo encuentro que tengamos usted y yo degustando nuestro clásico –vermú con anchoas en la Parcela me da usted cuenta de lo hablado. También sé qué José Antonio aprovechó su presencia, para hacerle a usted una buena foto. Pero no obstante, no fue un “Sellfis” pues el no es partidario de semejante derroche, por no considerarse-FOTOGÉNICO- y hay que respetarlo.

- Así fue como lo cuentas. Y brindamos por ti y tus “ocurrencias”. Además te veo bajo de moral.

- No señor Manuel. No estoy bajo… lo que tengo es una “miaja” de preocupación natural, ya qué: “Humildad intelectual es reconocer que mis pensamientos y opiniones; pueden ser erróneos y no del gusto de todas las personas que los lean”.

- ¡No es el caso… ¡

- AMÉN.