Invitaciones para el Festival de Artes de Calle y conciertos de los grupos salmantinos, desde este miércoles

Lunes, 30 de agosto de 2021

También se podrán descargar para el espectáculo ‘Charros y gitanos’, para el Día del Tamborilero y para los conciertos de la Banda Municipal de Música

A partir de este miércoles, 1 de septiembre, en la página web www.ciudaddecultura.org se podrán descargar las invitaciones para todos los espectáculos programados en el Festival de Artes de Calle que se desarrollará, entre el 7 y el 15 de septiembre, en el Patio Chico. El aforo para estos eventos será de 190 personas sentadas a metro y medio de distancia.

Los espectáculos programados en el Patio Chico son: “Savethetemazo” de la compañía Col Lectiu F.R.E.N.È.T.I.C, el día 7 de septiembre; “El cazador” de la compañía Might y Jambo, el día 8; el estreno absoluto de “Diverso. Circus cabaret” de la compañía salmantina El Niño Lápiz, el día 9; “Urbasa” de la compañía Hutsun + Ortzi, el día 10; “Ahá! Circo” de la compañía Alas Circo Teatro, el día 13; “Glubs” de la compañía Yllana y Nacho Vilar Producciones el 14 de septiembre; y “Tea Time” de la compañía Cirkofonic el día 15.

También se activarán este miércoles las invitaciones para los conciertos de los grupos salmantinos incluidos en el programa cultural Virgen de la Vega y que tendrán lugar en el Patio del DA2 Coyote, Sadia, The Grey Beards, faLsantes y The Son of Wood. El aforo de este espacio es de 392 sillas colocadas a 1’5 metros de distancia y las invitaciones estarán disponibles en www.ciudaddecultura.org

‘Charros y gitanos’

Desde el 1 de septiembre también se podrán descargar las invitaciones para el espectáculo “Charros y gitanos” que tendrá lugar el miércoles 15 de septiembre en el Patio Chico y que está incluido dentro del programa cultural Virgen de la Vega.

Este espectáculo está basado en la música y danza tradicional de Salamanca. En él se juntan las músicas de dos culturas ancestrales, la del pueblo gitano y la del pueblo charro. Casi todos los antiguos tamborileros tocaban algunas piezas de flamenco y muchos gitanos salmantinos interpretaban, en su estilo característico, canciones charras.

Esta novedosa propuesta marida cante y baile flamencos con folklore de Salamanca; cantaores, bailaora, guitarra, baile charro con gaita y tamboril de fondo. Este espectáculo es una propuesta de José Ramón Cid Cebrián y en él participan: el guitarrista Nano Serrano, la bailaora Alicia Almeida Ledesma, la cantaora Dalila Salazar, el cantaor Aarón Salazar y los bailadores charros Leopoldo Hernández Iglesias, Pedro Rodríguez González, Claudia Machado y Mayra Pérez Muñoz.

Otras invitaciones

También se podrán descargar este miércoles las invitaciones para el Día Del Tamborilero y para los dos conciertos que ofrecerá la Banda Municipal de Música dentro del programa cultural Virgen de la Vega.

Todas las invitaciones estarán disponibles en www.ciudadecultura.org