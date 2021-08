Luís Berrocal: En permanente búsqueda del alma y la verdad, delante y detrás de la cámara

Lunes, 30 de agosto de 2021

El reconocido videógrafo hoy se consolida como un referente en sus trabajos por lo emocional de cada uno de sus trabajos en bodas, eventos y documentales

Capturador de almas. Está bien podría ser la definición de Luis Berrocal , un experto y minucioso videógrafo peñarandino que vive su profesión desde las entrañas, esas que solo ofrecen verdad y vida a partes iguales, siempre en constante búsqueda por ofrecer algo más que el sencillo recuerdo de la retina o una imagen fría.

Este joven peñarandino ha hecho férrea su profesión ya de bien adulto, aunque conservando una esencia que hoy todos sus clientes, que ya son amigos, destacan sobre su profesión y todo lo que rodea su particular “puesta en escena” cargada de detalles y mínimos momentos que suponen algo especial para quienes contratan sus servicios.

Pero para llegar a la raíz de su forma de trabajar debemos trasladarnos al inicio. Unos comienzos sobre los que Luis Berrocal asegura que “creo que no hay un momento exacto en el que tomara la decisión de dedicarme a esto…al final es fruto de toda una vida. Ahora que estoy dentro y trabajando en ello me vienen flashes a la mente…como cuando mi madre me decía que de bien pequeño me quedaba pegado a la pantalla de la televisión para no perderme un anuncio de publicidad. Siempre me ha atraído mucho todo ese mundo…creo también que el cine ha sido la verdadera pasión a través de la que he llegado a ser lo que hoy soy. Con esa pasión viva hice mis pinitos en una boda a través de un amigo y desde aquello he seguido el camino hasta ahora”.

pre de manera íntima y personal”. Más de seis años al frente de una profesión, con vocación de emprendedor, sobre la que ha querido plasmar algo más que un trabajo ya que, tal y como apunta Luis, “. Trabajo siempre a través de la emoción, buscando el alma y la esencia de las cosas. Creo que también forma parte de mi personalidad combinada con un método de trabajo muy personal. Creo que son más las sensaciones que las palabras lo que siempre busco trasmitir, llegar a ese lugar en el que el cliente se acerque a un espacio en el que emocionarse, siempre de manera íntima y personal”.

Pero para llegar a esas emociones hay un trabajo previo, algo que apasiona a Luis Berrocal ya que afirma rotundo que “me encanta contar historias. La gente confía en mí y se abre…que me cuenten su historia para extraer detalles de ella es algo único que consigue que los trabajos sean verdaderamente personales. En las bodas, por ejemplo, busco saber cómo se conocieron los novios, como y donde fue su primer beso…momentos especiales para conseguir que sean más que imágenes, emociones”.

Una labor, sobre la que trabaja de manera pausada, realizando bocetos, guiones y esquemas sobre los que empezar a crear su composición. Una tarea tan personal que, tal y como él define, “cada video es como dicen los pintores, un hijo mío. Tienen algo especial, diferente y que me lleva a la historia personal de sus protagonistas, te sientes cómplice de ellos. Esto en si ya es algo imborrable, ya que se han abierto a ti y has creado un vínculo emocional que no se olvida”.

Una profesión, que hoy le supone un gran reconocimiento, en trabajos personales y proyectos históricos para medios como el documental realizado para BRACAMONTE AL DÍA sobre la vida en las calles de Peñaranda durante el confinamiento y a través de la emocionante mirada de la Policía Local, Bomberos y Sanitarios peñarandinos, o trabajos tan destacados como el relato sobre María y el IDIC15 que ha conmovido a gente de numerosos países.

Una labor que, si hoy está en la mente de algún joven con ganas de arrancarse hacia este mundo, tiene un gran consejo: “Creo que no hay secretos. Hay que creer en uno mismo y ponerle ganas. Es imprescindible que le genere pasión lo que hace, buscar el alma en sus trabajos y ponerle energía de verdad”.