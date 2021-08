Casado no de moja (...ni en el Mar Menor)

Casado no se libra de ex cargos peperos ´corruptos´ que le lastran al fracaso un día sí y otro también. Ahora le sale su consejero de Interior, el ex juez motero Enrique López, y cuestiona la legalidad de la misión de rescate en Afganistán y la ministra Robles lo acusa de "absoluta ignorancia". Y como siempre, fra-Casado no se moja ni corrige a su ex juez López y está con él, pues creen que es una "actuación militar" exterior que podría necesitarse la autorización del Congreso.

Casado visitó hace una semana la rambla del Albujón (junto a Bahía Bella cerca de Cartagena). Iba acompañado con sus escoltas peperos, López Miras, el ´presi´ murciano, su secretario general ´Teogea´, y la alcaldesa de Cartagena. No sabemos bien a qué iban allí. Pero después de hacerse las fotitos electoralistas de rigor, ni corto ni perezoso, el líder del partido que lleva gobernando en Murcia casi 30 años años ininterrumpidos exigió a Pésanchez “que solucione eso” ya. Y se quedó tan pancho, el fra-Casado.

Luego no se bañó – ni se mojó siquiera– en el Mar Menor. Sin embargo, ´Teogea´, había anunciado y prometido que él y Casado se bañarían este verano en el Menor para mostrar que el agua está "mejor que nunca". Pero, claro, eso será, acaso, varias semanas o meses después de la catástrofe de los miles de peces muertos. Y allí acudirá como ´cid campeador´ presumiendo de sus políticas peperas sobre esta zona, cuando la crisis esté enderezada.

Dicen que se bañó el año pasado de extranjis a mitad de agosto cerca de las playas de Santiago de la Ribera. No se vieron fotos de ello, como no las veremos este año. Pero anuncia ´Teogea´ que sí, que el fra-Casado se bañará, como lo hizo Fraga Iribarne en ´meyba´ entrando en las aguas de Palomares (Almería) para demostrar que no había rastro de radioactividad tras el primer accidente nuclear de Europa.

Creemos que fra-Casado calculó mal la estrategia electoralista del remojón y del caldero. Y se fue a bañar –o a lo que sea que hizo– a sus feudos peperos mangueros. Se adelantó a la mayor catástrofe ecológica de la laguna salada y no se enteró de nada ¿Es que en su visita, aparte de zamparse un caldero y unos gambones al ajillo, no vio los regadíos intensivos con sus vertidos ´putrefactos` del barranco de Albujón, o en las playas de Santiago la Ribera o en las de San Javier? ¿No se lo dijeron sus alcaldes peperos de la zona ni el patrón de ellos en Murcia, López Miras? ¿No le advirtieron que tal como está la temperatura del mar, otra ´gota fría, Dana, podría volver a arruinar las playas marmenorenses al final del verano?

¡Qué decepción¡ Con lo que presume de sagaz y tanto que se mete con Pésanchez, pero él ni se entera de lo que pasa en Murcia y de lo que han hecho sus tropas populares durante más de 27 años a los mangueros. Pues se lo recordaremos: aquí siempre hemos tenido con el PP un Gobierno regional impulsor de un modelo insostenible. Y eso ha enfangado el Menor y arruinado poco a poco el turismo de la zona de la Manga y alrededores.

´Teogea´ aseguró que “se bañaba cada día en la laguna y que se había revertido la situación que sufría el Mar Menor meses antes”. Muy gracioso el campeonísimo mundial de lanzamiento de pipo y sobre todo muy embustero.

Ahora en las mayoría de las playas del Menor no se ve a nadie, ni motoras acuáticas ni veleros ni pescadores ni bañistas ni turistas ni peces. Por no haber no hay ni medusas; caballitos de mar, menos…, por mucho que se le agrande la boca a ´Teogea´ al proclamarlo. Ni los ha visto ni los verá ya…

Por cierto, que el gesto de la comilona de ´Teogea´ y Casado en Santiago la Ribera se parecía al plato, que Federico Trillo hizo famoso hace veinte años, cuando invitaba en su residencia de Cabo de Palos cada verano a los medios de comunicación para degustar una abundante olla de michirones y dar espectáculo mediático ¡Manda ´güevos´, Federico! Bien te podías haber esmerado en mejorar la laguna salada de tu tierra (la más grande de Europa), en vez de jugar a las milongas con los periodistas. Y contarnos de paso qué sucedió realmente con la caja b del PP con el Yak42. Nunca pidió perdón por el desastroso accidente del Yak-42 del que ahora le responsabiliza el Consejo de Estado por unanimidad. O que nos hable de las comisiones en sus negocios en la guerra de Iraq.



Por cierto, Federico, ¿no fuiste tú el responsable del PP, ´la mano negra´ que tumbó, en 1987, la ley del Gobierno socialista de Murcia que protegía el Mar Menor? Ahora fra-Casado y el PP quieren echar las culpas del desastre ecológico al PSOE/UP y a Pésanchez ¡Manda güevos, Federico!

Casado sigue los pasos de la hipocresía de ´IDAyuso´, la presidenta de la Comunidad de Madrid: ella tenía las competencias en las residencias ancianos; mintió atribuyéndoselas al Gobierno del PSOE-Unidas Podemos, y así se sacudió los miles de fallecidos por Covid-19 que hubo en ellas. Con el Mar Menor, en el PP siguen la misma estrategia mentirosa y arrojan los peces muertos a las escalinatas del casoplón de Pésanchez en La Moncloa.

¡Que lleváis gobernando en la Región de Murcia desde hace casi 30 años!¡Es competencia del ´presi´ murciano López Miras arreglar ese desastre ecológico!

¡Manda güevos, Federico, con las que tú urdías como estas en tus tiempos de gran barón del PP¡ Sí, esos en los que colocabas banderas patriotas en los peñascos del islote Perejil. O cuando imponías a la patrona de Benidorm, la Virgen del Sufragio, la Cruz del Mérito Naval ¡Manda güevos!