Cris Montes hace gigante la muralla de Unionistas en Ferrol para debutar en Liga con buen pie (0-1)

Sábado, 28 de agosto de 2021

Cris Montes hizo gigante la muralla de Unionistas en Ferrol para debutar en Primera RFEF con buen pie (0-1). El extremo falló un penalti cometido sobre él mismo casi en el añadido, pero marcó en el rechace tras la parada de Gazzaniga después de un partido en el que los charros se defendieron mucho. De este modo, el bando salmantino obtuvo el mejor resultado posible para sus intereses, a pesar de no desplegar un buen juego hasta la recta final de la contienda.

Por su parte, el técnico Dani Mori no dio ninguna sorpresa muy llamativa en la alineación al apostar por Salva de la Cruz bajo palos; línea de cuatro defensas con Antonio Marín, Ramiro Mayor, Fernando Román y Borja Herrera; en la medular estuvieron Héctor Nespral y Luis Acosta; las alas quedaron para Rayco por la derecha (que dejó fuera a Cris Montes) y a Íñigo Muñoz por la izquierda y la dupla ofensiva la formaron el capitán Carlos de la Nava y Pablo Espina, ex del Guijuelo. Es decir, el esperado 4-4-2 que también utilizó Cristóbal Parralo, aunque dejó fuera del once a dos viejos conocidos de nuestro fútbol como Alfonso Candelas y Fernando Pumar, ambos ex del Salamanca UDS.

Con todo ello, la contienda arrancó con bastante igualdad entre las dos escuadras, puesto que ninguna logró imponer su juego sobre el césped y los acercamientos se caracterizaron por ser muy tímidos hasta el minuto 24 de juego, momento en el que Dani Nieto envió un disparo al larguero. Susto importante para los de rojo, ya que Unionistas lució su segunda equipación en Galicia. En el 29’, el mismo protagonista de la acción anterior se inventó un buen pase para Álex López, pero Salva de la Cruz puso bien la pierna ante el remate. El dominio del Racing de Ferrol para entonces ya era muy serio al meter a su adversario en su campo a lo largo de bastantes instantes, aunque Dani Nieto tuvo otra oportunidad para marcar, pero la zaga repelió el chut y Fernando Román quedó dolorido por un golpe con un compañero

Finalmente, el colegiado Miguel González Díaz, del colegio asturiano, decretó el final de un primer tiempo en el que los del Reina Sofía mostraron una versión pobre con respecto a lo esperado. Lo mejor fue el resultado para irse a los vestuarios, dado que a los golpes los de verde resultaron claramente vencedores… pero esto no es boxeo y poco importa eso.

En el segundo tramo de la batalla, sin olvidar que Pitu Doncel entró por Carlos de la Nava en el intermedio, Manzanara se quedó a muy poco centímetros de aprovechar un balón colgado en un saque de esquina. A partir de ahí, los del fútbol popular reaccionaron poco a poco y Pablo Espina gozó de la primera ocasión clara para los intereses de los suyos con un disparo al lateral de la red. Los banquillos se siguieron moviendo con las salidas al campo de Jesús de Miguel, José Salinas y Cris Montes, y Salva de la Cruz y Gazzaniga se lucieron con varias paradas de muchísimo mérito.

En el 88’, locura total sobre el pasto verde de A Malata. Diego Castro fue expulsado por derribar a Cris Montes dentro del área, por lo que el extremo diestro asumió galones y pateó el penalti a la izquierda de un Gazzaniga que detuvo el balón, pero el rechace benefició al extremo para firmar el 0-1. Tras unos últimos minutos de aguantar el chaparrón, Unionistas sumó el +3 y vivió una jornada inaugural en la que las sensaciones no fueron óptimas… pero cumplió con el objetivo.

FICHA TÉCNICA

Racing de Ferrol: Gazzaniga; Loureiro, Fornos, Quintana (Jon García, min. 56), David Castro; Dani Nieto, Manzanara, Álex López (Kevin Presa, min. 71), Héber Pena (Chacón, min. 71); David Rodríguez y Joselu.

Unionistas: Salva de la Cruz; Marín, Ramiro Mayor, Fer Román, Borja Herrera (José Salinas, min. 68); Rayco, Nespral, Acosta, Íñigo (Montes, min. 68); De la Nava (Pitu Doncel, min. 45) y Espina (De Miguel, min. 68).

GOL: 1-0, min. 89: Cris Montes (penalti).

ÁRBITRO: Miguel González Díaz (colegio asturiano). Amonestó con cartulina amarilla a Héber Pena y Álex López.

ESTADIO: A Malata.