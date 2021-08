La Metáfora " De La Rana"

Si metes una rana en agua hirviendo, la rana saltará fuera del recipiente.

Sin embargo, si la metes en la olla con agua fría, al subir la temperatura poco a poco la rana no se dará cuenta, se sentirá cada vez más mareada y finalmente ya no podrá escapar y morirá.

Viendo este ejemplo, pensaba en nosotros mismos y en la situación actual. ¿Cuántos nos conformamos con lo que tenemos porque la cosa ha ido empeorando poco a poco, casi sin darnos cuenta…!

A veces nos encontramos nadando en una piscina enlodada…

Alguien nos dice: —¡Ven, dame la mano, te ayudo a salir!

Pero nosotros contestamos: —No, gracias, déjalo. Al fin y al cabo, esta es mi piscina y ya la conozco. Yo mientras no me hagas olas, ¡estoy bien!

Dice también un refrán español:

“No nos de Dios todo lo que podemos soportar.”

Esta es la base que el humano opone al cambio. Estaré mal, pero es una situación conocida, ¡mientras que si cambio!… No sé que me encontraré.



En el fondo, muchos se aferran a su realidad, aunque sea una piscina de inmundicias.

Viene cuento y cuenta la mención de la “rana en cocción” por las palabras del Anteproyecto de Ley de Educación del señor Castll, un señor de Hellín (municipio de la provincia de Albacete, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha) por lo cual no es catalán como quiere hacer creer al mundo mundial.

“Castells no ha dejado pasar la oportunidad y ha incluido en su anteproyecto de ley de Universidades una embestida a las atribuciones del Rey, que según el anteproyecto dejará de aparecer en la cabecera de los títulos, que ya no los expedirá el rector en nombre de Felipe VI, lo que entra en contradicción con la normativa actual y la tradición académica que aportaba así el reconocimiento desde la Jefatura del Estado”

Con el consentimiento del partido de Sánchez, y los ministros podemitas que siguen con su racaraca contra la Corona.

Me encantaría conocer cuál es el daño que tiene en el alma este señor. ¡Ah perdón! son dioses y carecen de espíritu. Cuando pudo hacerlo no renunció a ser preceptor del Rey y ahora... Esto dice mucho de la línea recta que llevan sus convicciones. En cualquier caso, pobres titulados a partir de ahora, dará fe de sus capacidades no el Jefe del Estado de España, sino cualquier ciudadano funcionario-interino que pocos meses después de vencer su contrato abandonar el cargo. Esto no hace más que mejorar. Cada día el desgobierno se supera