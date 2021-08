“Hemos tenido una bajada importante de usuarios, aunque también ha vuelto gente que dejo de venir por miedo"

Sábado, 28 de agosto de 2021

Las piscinas de Peñaranda han sido un ejemplo de como se han tenido que adaptar unas instalaciones al aire libre a la normativa Covid implantada, algo que ha supuesto un mayor esfuerzo para sus responsables

Es sin duda uno de los momentos más esperados tras la finalización del curso escolar y el comienzo de los preparativos para unas esperadas vacaciones que llegaban, como cualquier año normal, con la bienvenida al sol y el calor propios del verano. Las piscinas y su apertura suponen mucho más que poner en marcha un servicio, es posiblemente una fecha con olor a gran evento, con el que realmente se da la bienvenida al buen tiempo.

Algo así ocurre en Peñaranda, cuando se comienzan a ver de manera más intensa a los trabajadores y técnicos poniendo a punto las piscinas municipales. Una esperada apertura y una temporada que este año han tenido que lidiar nuevamente con las restricciones y las medidas de seguridad y sanitarias ante la pandemia por el Covid-19

Roberto Pérez es gerente del CID y responsable de la gestión de las piscinas municipales peñarandinas durante este verano, quien ahora, con la recta final del verano más que asimilada, comienza a valorar como ha sido esta campaña.

¿Cómo habéis vivido este atípico verano en las piscinas en cuanto a personal, organización de servicios etc…igual que siempre o con cambios?

R.P: Este año ha sido menos complicado que el 2020, porque el trabajo de organización, protocolos de funcionamiento y sanitarios, etc... Se instauraron el año pasado (que fuimos de las pocas piscinas en abrir). Y Como el año pasado funcionó muy bien, simplemente lo hemos copiado. En cuanto a los trabajadores, con mucha precaución, comiendo separados, con las mascarillas puestas en todo momento y muy encima de la gente para que se respetaran las medidas sanitarias.

Los cambios, en comparación con un año normal, han sido muchos, ya que se ha dividido la instalación en 2 grandes sectores, zona de cafetería y arboleda y toda la zona central. A cada espacio se accede por unos pasillos marcados en el césped con cinta de balizar, mientras que a las áreas de los vasos de la piscina se han marcado unas duchas como lugar de entrada y otras de salida, evitando así los cruces de personas.

En los pasillos de acceso, vestuarios, taquillas, botiquín, etc es obligatorio el uso de la mascarilla, y en las zonas de baño, se puede estar sin mascarilla, pero sentado

en el borde y manteniendo 1,5 m de distancia interpersonal o si estás nadando, mientras que en las zonas de estancia en el césped se puede estar sin mascarilla respetando la distancia de 1,5 m.

A todo esto se suma la desinfección de todas las zonas interiores 3 veces al día y las barandillas, escaleras, bordes, llaves de ducha, 6 veces al día, quedando reflejado en un libro de autocontrol quien lo hace, la hora y con qué producto. Se ha regulado también el aforo dentro de vestuarios, duchas y servicios. Además se controla el aforo de la instalación con una aplicación que los usuarios ven a través de una gran pantalla que hay a la entrada.

¿Se ha notado el impacto de la situación sanitaria?

R.P: Este año han vuelto personas que el año pasado no se atrevieron por miedo, pero aún notamos un poco el reparo de algunas personas. Por otro lado este ha sido un año muy irregular, por el tiempo que no nos ha acompañado mucho.

¿Tienes una valoración sobre si se ha producido aumento o disminución de asistentes?

R.P: Tengo que estudiar los datos exactos pero sí que hemos tenido una bajada importante de usuarios…Lo que si nos ha llamado la atención estos dos años es que ha habido más afluencia los días de diario que los fines de semana. Cuando siempre había sido al revés

¿Qué podemos decirle a la gente que quiere ir a la piscina pero tiene ciertos miedos aun?

R.P: Después de 2 temporadas Covid, podemos decir que la piscina es un lugar seguro ( el riesgo 0 no existe) pero la probabilidad de que haya un brote es ínfima en relación a los beneficios que aporta ir a la piscina, tanto a nivel físico como psicológico, y que decir de lo que disfrutan los niños y niñas que son los que más limitaciones han tenido.

Estas al aire libre, el agua tiene cloro que es el desinfectante que garantiza la eliminación del Covid de las superficies, se cumplen todas las medidas que te he contado anteriormente… A mí me da más seguridad ir a un sitio en el que hay un protocolo, en el que la inspección de sanidad ha hecho varias revisiones siendo favorables, donde hay personal haciendo que se cumplan las normas, etc.