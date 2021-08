AL HILO DE LAS TABLAS

LA GLORIETA ABRE SUS PUERTAS

Aparecen los carteles de esta feria taurina de Salamanca en honor de su Patrona la Virgen de la Vega. La cosa no estaba muy clara, por cuestión de estos vaivenes, y desbarajustes a que nos tiene sometidos, esta cruenta y desesperante pandemia, que así bautizaremos a esta edición 2021, pero lo cierto es, que una campaña más sin abrir las plazas, festejar las ferias y dar salida al ganado, no sé, si las ganaderías, ferias taurinas, profesionales y aficionados, hubiéramos sido capaces de recobrar el tiempo perdido.

En esas estábamos cuando se nos anuncia esta de Salamanca, que en principio sobre el papel tiene muy buena pinta, tan solo se reduce un cartel, se mantiene el tradicional desenjaule y novillada para alumnos aventajados de la escuela, así como la fecha de la provincia el día de San Mateo y de la provincia, con un formato de menos caballos como sucedía hasta ahora, un rejoneador y dos toreros, de mucho cache, de ciertas garantías, así como la ganaderías elegidas Capea para el rejoneo y Garcigrande en lidia ordinaria. Repite un torero el Juli, en este caso discrepamos con la empresa, puesto que queda fuera otro torero local caso de Juan del Álamo, que ha venido actuando con buen tono en los últimos años, o bien la posibilidad de descubrir algún otro espada etc. Pero hay que entender a la empresa, que quería darle más fuste al cartel, y evidentemente a la taquilla.

Por lo demás como digo carteles bien confeccionados, a base de las figuras destacadas del escalafón casos de Morante, Manzanares, Roca Rey, Ferrera, Urdiales, último triunfador de esta plaza y De Justo un torero, muy recuperado y que gusta de esta afición. El ciclo también cuenta con la novillada, con dos novilleros de la provincia Grande y Diosleguarde, de los que se tienen las mejores impresiones y mucho se espera de ellos. Las ganaderías todas de la provincia excepto la jerezana de Núñez del Cubillo, se incorpora una ganadería que siempre fue fiel a salamanca y desde años atrás no fue de la partida Galache, que rompe un tanto la monotonía del encaste Domeq, y para el día doce en la matinal un concurso de recortes. Estos son los festejos en la Glorieta, y varias las novedades, días justos y carteles bien rematados, un ciclo que se me antoja bueno para el aficionado, que no podrá sustraerse de ninguno de los mismos, porque todas las tardes son de importancia, veremos si todo se redondea con tiempo de sol, para que puedan llegarse a esta plaza, que evidentemente mantendrá la reducción de público, así como las disposiciones que en seguridad se determinen.



La empresa hizo la presentación para los medios, días atrás en el museo taurino donde también acudió delegado de la junta, así como el artista del cartel anunciador David García. Esperamos con buena sintonía y mejores vibraciones esta feria, que se celebre sin otros contratiempos ajenos a la problemática taurina, que acudan libremente quienes gusten de hacerlo. En cuanto a precios se mantienen los de años atrás, continuara el abono joven en la andanada de sol, que podría ser ampliado a alguna grada, con precio final de 60 euros por abono, las taquillas estar disponibles desde el 30 de Agosto de 10ª 14 y 16,30 a 19,30 y para mejor comodidad pueden adquirirse a través de la pagina www.salamancalaglorieta.com

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerías