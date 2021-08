Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo protagonizan la comedia ‘Asesinos todos’

Jueves, 26 de agosto de 2021

Escrita por Jordi Sánchez y Pep Anton Gómez, y dirigida por este último, llega los días 7 y 8 de septiembre al Teatro Liceo de Salamanca

Carlos Sobera encabeza el reparto de ‘Asesinos todos’, una comedia escrita por Jordi Sánchez y Pep Anton Gómez y dirigida por este último que también protagonizan Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo y que llega al Teatro Liceo de Salamanca el 7 y 8 de septiembre, ambos días con doble función a las 18:30h y a las 22:00h.



Producida por Arequipa Producciones y Pentación Espectáculos, Asesinos todos es una comedia inteligente que reflexiona sobre los límites de nuestra propia paciencia. Con un sentido del humor ácido, los protagonistas se enfrentan a sus demonios interiores cuando se plantean hasta dónde llegarían para defender aquello que piensan que les pertenece.



En el equipo artístico de Asesinos todos están José Manuel Guerra, que se encarga de la iluminación; Silvia de Marta, de la escenografía, Guadalupe Valero, del vestuario y Pere Hernández, de la música.

Sobre ‘Asesinos todos’



A Manolo (Ángel Pardo) le hacen el vacío en el trabajo. O eso piensa él. Y su mujer, Loli (Elisa Matilla), harta de verlo deprimido y llorando por las esquinas, lo tiene claro. Esto no puede continuar así. Algo habrá que hacer. Pepe (Carlos Sobera) y Diana (Neus Asensi), íntimos de Manolo y Loli, no dan crédito a sus ojos.



La madre de Pepe acaba de volver de un viaje del IMSERSO. Pero acompañada. Por un ruso. De 25 años. Y lo que quiere el ruso no lo duda nadie: desplumar a la madre. Y, de paso, a Pepe, el hijo. Y a la nuera, Diana. O eso piensan ellos. Y Pepe y Diana lo tienen claro. Esto no puede ser. Algo habrá que hacer. Y Pepe, y Diana, y Loli y Manolo una noche quedan para cenar. Y, entre plato y plato, surge la idea: Extraños en un tren. Porque algo habrá que hacer. "Y vosotros os ocupáis de los jefes de Manolo y nosotros de vuestro ruso."



Y así, como quien no quiere la cosa, aparecen todas las rabias, y todos los miedos, y todas las miserias. Y ponen en marcha el mecanismo infernal. Convocan al diablo, sí. Despiertan a la bestia que todos llevamos dentro. Y, una vez despierta, a ver quién la para. Porque aquí, asesinos todos. O si no, que tire la primera piedra quien no haya tenido alguna vez ganas de matar a alguien... Nadie, ¿verdad?



Pues eso, asesinos todos. Porque algo habrá que hacer.



Una comedia, por cierto.