Tráfico impone más de 38.000 multas por exceso de velocidad en las carreteras salmantinas en el último año

Lunes, 30 de agosto de 2021

Durante 2020, y pese a las restricciones a la movilidad, en la provincia de Salamanca aumentaron las sanciones impuestas por Tráfico

Durante 2020, y pese a que el año estuvo marcado por la pandemia de la Covid-19 y las restricciones a la movilidad, en la provincia de Salamanca aumentaron las sanciones impuestas por Tráfico, superando las 50.000 (50.056), según los datos del anuario publicado por la Dirección General de Tráfico (DGT) y correspondiente al año 2020. Del total de multas, la mayoría han sido por exceso de velocidad al volante. En concreto, los radares fijos y móviles han ‘cazado’ a una media de cien conductores al día superando los límites de velocidad. El total de multas por este motivo asciende a 38.372 en la provincia.

Aunque en 2020 se redujo la movilidad durante meses las multas aumentaron en Salamanca con respecto al año anterior, ya que en 2019 Tráfico impuso 38.879.

Entre los incumplimientos por los que fueron sancionados los conductores que circularon por las carreteras salmantinas destacan las 3.211 sanciones por no tener la ITV en regla -es decir, por no haberla pasado a su debido tiempo-. El uso del teléfono al móvil mientras se conduce se tradujo en más de un millar de multas durante el último año (1.038). Asimismo, un total de 670 multas fueron puestas a conductores que no hicieron uso del cinturón al volante.