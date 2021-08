Las ferias de este año muestran el adiós de algunos de sus clásicos debido a la pandemia

Dentro del readaptado recinto ferial en la Aldehuela este año, con la tímida vuelta a la actividad, Salamanca no contara con algunas de sus atracciones o espacios clásicos ya que la pandemia ha hecho mella de especial manera en algunos de ellos.

Una situación, la del parón obligado por la situación sanitaria, que se ha llevado por delante algunos de los puestos o atracciones que ya simbolizaban un clásico dentro de la semana festiva salmantina y que, debido a la complicada situación económica que se ha generado, han decidido tomar rumbos diferentes.

Esta será una realidad en el recinto que este año protagonizara la feria charra, en la que habrá en torno a unya que, tal y como apuntan desde el gremio “muchoso porque ahora no han querido poner los negocios en marcha…Hay algunos queen camioneros o directamente han vendido su atracción porque no podían mantener los gastos…Es una realidad que en Salamanca no iba a ser menos”.