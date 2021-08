"Los salmantinos no deben tener miedo a ir a la feria. Van a ir al recinto seguro y a pasar un rato agradable"

Jueves, 26 de agosto de 2021

El máximo responsable del colectivo feriante agradece el apoyo del Ayuntamiento en esta nueva fórmula que permitirá la vuelta de las atracciones a la ciudad

Salamanca se encamina hacia uno de los momentos más importantes del año, el de mayores expectativas y también el que mayor preocupación ofrece entre visitantes y empresarios. Y es que la llegada de unas adaptadas Fiestas, también trae consigo uno nueva escenificación de uno de sus puntos neurálgicos como es la Feria y sus empresarios.

Precisamente sobre la Feria y sus detalles, que ya se ultiman ante un inminente montaje, saben y mucho los responsables de las atracciones, colectivo que ha sufrido como pocos el verdadero ‘Stop’ de su actividad y que ahora, con la tímida apertura que ofrece 2021 ven la luz al final de un túnel que para muchos ha quedado totalmente oscuro.

Ángel Lerma es presidente de la Asociación de Feriantes charros y máximo responsable de ‘Diverpark Salamanca’, quien muestra la cara más real de la apertura de un recinto marcado por los protocolos y los cambios.

¿Cómo estáis afrontando la vuelta de la feria a Salamanca?

A.L: Con mucha ilusión la verdad. Llevamos todo el mes de agosto haciendo algunas fechas por la provincia y sinceramente estamos trabajando con ganas. Volver a Salamanca es hacerlo con mucha ilusión después de tanto tiempo.

¿Cuantas atracciones van a estar ubicadas en el recinto ferial?

A.L: Estaremos prácticamente el 99% de las atracciones que suelen venir. Sí que echaremos en falta algunas de ellas que no vendrán por una cuestión básicamente de personal, porque son grandes o requieren muchos empleados y ahora mismo es un enorme gasto para la situación que estamos viviendo, además de aquellas que han cesado por hacerse imposible salvar la situación que ha generado la pandemia.

¿Este año, cuanta gente podrá vivir del recinto ferial?

A.L: En total seremos sobre 80 familias las que estaremos presentes en el recinto de la feria

¿Qué protocolos de seguridad se llevaran a cabo durante las ferias?

A.L: Pues van a ser los mismos sobre los que venimos trabajando desde hace tiempo. Cada atracción tiene su protocolo, estipulado en el BOE de cada comunidad, pero más o menos todas se rigen igual. El 50% de aforo en la atracción, la que tenga asientos uno si y uno no y los que sean de la misma familia podrán ir juntos”.

¿Esperas que la gente acuda y actué de manera normal?

A.L: Pues la verdad es que no hemos tenido nunca un problema con nadie porque ya vamos bien preparados. El año pasado ya teníamos un protocolo bien asentado que se ha exportado a otros territorios como Andalucía, y con él se trabaja bastante bien. Al final la cuestión es crear un recito seguro, y en el caso de Salamanca tendrá tres entradas y en cada una habrá personas para controlar el aforo, tanto en el acceso como en la salida. El recinto estará delimitado para que las personas vayan por la derecha y no se junten, completado con carteles alrededor, hilo musical para informar cada 10 minutos de la distancia y recordar que está prohibido fumar. La verdad que hasta ahora la gente va a ir porque sabe que es un recinto seguro”.

Este año que estáis volviendo a municipios pequeños…notáis más afluencia de lo normal?

A.L: La verdad es que no se nota más afluencia, al revés. En la última feria que hemos estado, en Guijuelo, sin verbenas y el ambiente de ferias a medio gas, la gente va a dar una vuelta, a dar un paseo pero falta mucha clientela…falta la gente que viene a la ciudad, todo eso se ha perdido de momento”.

¿Se sigue notando miedo en la gente?

A.L: Va por edades. La juventud parece que no tiene miedo a nada y luego los niños y los padres son más prudentes. Parece que los más pequeños están más mentalizados que cualquiera de nosotros, lo llevan mejor. Es una cosa que me ha sorprendido, los niños no se quitan la mascarilla, se dan gel… lo tienen perfectamente metalizado…Podríamos decir que los niños están muy concienciados y dan una lección a los mayores, ya que son los que principalmente cumplen todas las medidas”.

¿Este año qué esperanzas tenéis en Salamanca?

A.L: Merece la pena porque el año pasado estuvimos guardados en la nave…con poquito que haya sinceramente merece la pena. Sabemos que no va a ser como antes, pero confiamos en que la gente baje al recinto. Debemos de dar las gracias al Ayuntamiento de Salamanca porque se pueden celebrar las ferias gracias a ellos y a la Confederación de Empresarios de Salamanca, que en este caso es quien nos ha puesto voz a nivel de Castilla y León y a nivel nacional. Gracias a ellos nos hemos sentido respaldados a nivel municipal en temas tan importantes como las tasas porque, por ejemplo, en todas las casas ha subido la luz y en un recinto ferial es bárbaro ese gasto a la hora de pagar. Si no hubiera sido por el Ayuntamiento y su apoyo no se hubiera podido llevar a cabo.

A todos los niveles, ¿consideras que los feriantes estáis peor vistos porque sois pocos o porque no se os ve a nivel social como empresarios?

A.L: Creo que lo has resumido estupendamente en la pregunta…no se nos ve como empresarios. Yo lo tengo claro por dos partes…mira tengo una pista de hielo y me presento en el Ayuntamiento como empresario de esa pista y me miran y tratan estupendamente…pero cuando me presento en un pueblo de feriante a montar una pista de coches de choque pues no es lo mismo. El feriante tiene pegas hasta para montar la caravana o si tienes contrato de luz para darte servicio. Pero como todo, sé que hay políticos buenos y malos…al final somos un gremio como cualquier otro”.

¿Qué mensaje le podemos dar a los salmantinos para que vivan la feria como merecen?

A.L: A los salmantinos hay que decirles poco…se hace en septiembre y sinceramente en Salamanca no tienen que envidiar nada a ninguna gran feria. La verdad es que siempre ha respondido bien el publico salmantino…solamente decirles que van a ir al recinto ferial, que va a ser seguro y van a pasar un rato agradable. Además hemos creado dos días del niño para que no se acumule todo el mundo en un día, ofreciendo los precios al 50% de su valor.